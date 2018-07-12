Türk Telekom'dan KKTC açılımı

Türk Telekom, KKTC’nin ana internet sağlayıcısı KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile Kıbrıs’taki internet hizmetlerinin kapasitesinin artırımına yönelik protokol imzaladı. Üç yıllık süreyi kapsayan protokol neticesinde Türk Telekom, KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla Kıbrıs’a vermiş olduğu internet hizmetinin kapasitesini artırarak son kullanıcıların daha uygun fiyattan daha kaliteli internet hizmeti almalarının önünüaçacak.

Üç yıl içinde adadaki internet kapasitesinin yaklaşık iki katına, son kullanıcı internet hızının ise yaklaşık altı katına çıkarılması planlanıyor. Lefkoşa’da gerçekleşen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptıkları protokol neticesinde Kuzey Kıbrıs’ı da bu dönüşüm sürecine dahil ettiklerini belirterek “Yeni nesil akıllı şehirlerin oluşumu için de son derece gerekli olan yüksek hızda fiber interneti KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla Kıbrıslı vatandaşlarımıza yüksek kapasite ile sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Törende konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise KKTC halkının hızlı ve ucuz internet kullanacağını kaydetti.

HABER MERKEZİ