Türk vatandaşı yabancılar da sandık başında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ruslar'ın oylarını kullandığını ifade eden Gündüz, "Türkiye'nin iç problemi olmaması lazım. İç problem olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Bugün güçlü Türkiye ve bir sistem olsun diye oy kullandık. Üçüncü ülkeler içişlerimize karışmasın istedik" dedi. Rus asıllı Güzel Baycan da Türk vatandaşı olduğunu belirtti. AA