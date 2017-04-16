Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ruslar'ın oylarını kullandığını ifade eden Gündüz, "Türkiye'nin iç problemi olmaması lazım. İç problem olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Bugün güçlü Türkiye ve bir sistem olsun diye oy kullandık. Üçüncü ülkeler içişlerimize karışmasın istedik" dedi. Rus asıllı Güzel Baycan da Türk vatandaşı olduğunu belirtti. AA
Türk vatandaşı yabancılar da sandık başında
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Türk vatandaşı yabancılar, halk oylamasında oy kullandı. Mahmutlar Mahallesi'nde 50. Yıl Keşoğlu İlköğretim Okulunda oy kullanan Rus uyruklu Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, 16 Nisan'ın çok önemli bir gün olduğunu söyledi.
16 Nisan 2017 Pazar 23:02
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