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Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon

Suriye’de Rus ve Türk istihbarat güçlerinin ortak bir operasyon yaptığı ortaya çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:18
Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon

Yapılan ortak çalışmalar sonucunda 3 Şubat tarihinde Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir Şam tarafından düşürülen Rus uçağının pilotu Roman Filipov’un katil zanlılarının isimleri belirlendi.

Rus İnterfaks haber ajansına konuşan bir güvenlik gücü kaynağı, Türkiye’nin yardımları sayesinde zanlıların isimlerini belirlediklerini anlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, “Olayla ilgili soruşturmanın açıldığı ilk günden bu yana Rusya güvenlik güçleri yabancı meslektaşlarıyla sıkı işbirliği yaptı. Özellikle Türkiye ve Suriye ilgili kurumlarıyla. Onlar bize büyük yardımcı oldu” dedi.

Bu arada isimleri belirlenen 3 katil zanlısının yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı da kaydedildi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 01.09.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeMİTSuriyeOperasyon
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