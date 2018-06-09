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TürkAkım'da işler hız kazanıyor

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattı projesinin ikinci bölümünün derin sulardaki kısmını döşeyecek Pioneering Spirit gemisinin 8 Haziran'da Karadeniz'e hareket ettiğini ifade ederek, "Daha önce 2018'in üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e dönmesi beklenen gemi, Rotterdam Limanı'ndan yola çıktı

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:30
TürkAkım'da işler hız kazanıyor

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattı projesinin ikinci bölümünün derin sulardaki kısmını döşeyecek Pioneering Spirit gemisinin 8 Haziran'da Karadeniz'e hareket ettiğini ifade ederek, "Daha önce 2018'in üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e dönmesi beklenen gemi, Rotterdam Limanı'ndan yola çıktı. TürkAkım'da işlerin bundan sonra daha da ivmelenerek ilerlemesini bekliyoruz" dedi. Esen, Moskova'da Türk gazetecilere yönelik düzenlenen basın toplantısında, dünyanın en büyük inşaat gemilerinden biri olan Pioneering Spirit'in, birinci hattı Kıyıköy'e kadar getirdikten sonra başka bir çalışma için Kuzey Denizi'ne gittiğini şimdi ise TürkAkım için yeniden Karadeniz'e döndüğünü söyledi.

Pioneering Spirit'in, projenin ikinci hattını tamamlamak üzere Rotterdam Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktığını aktaran Esen, "TürkAkım'ın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye münhasır ekonomik bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmişti" dedi.

Esen, açık denizde döşenen boru hatlarından Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak olan ilk hattın Türkiye kıyısına ulaştığını hatırlatarak, "İlk hat, Kıyıköy'ün birkaç kilometre açığında bekliyor. Allseas firmasının Lorelay adlı gemisi yakındaki bu hattı karaya getirecek. İkinci hat, 224 kilometre ilerleyip Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölge sınırına ulaşmıştı. Şimdi Pioneering Spirit dönüp boru döşeme sürecine devam edecek" diye konuştu. AA
 

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TürkAkım
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