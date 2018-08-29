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Turkcell'den tarihi adım

Yerli otomobil projesinde de görev alan Turkcell, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlayacak tarihi bir adıma hazırlanıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:12
Turkcell'den tarihi adım

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Turkcell, araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Horizon2020'den hibe almaya hak kazandı. Proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacak.

Turkcell'in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020'den 5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak. Proje, 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda AB fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak. 

TIR’ların ulaşımında tasarruf sağlayacak

5G MOBIX'in uluslararası düzeydeki çalışmalarının Türkiye ayağında, konvoy (platooning) servisine odaklanılıyor. Proje ile belirli rotalar üzerinde giden tırların kendileriyle aynı rotada ilerleyen diğer tırlarla konvoy oluşturması, arkadaki şoförlerin dinlenmesi ve araçların öndekilere yaklaşarak yol rüzgarından daha az etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılması sağlanıyor.

Burada araçlar arası iletişim kullanılarak tırların birbirlerini yakın bir mesafeden takip edebilmesi mümkün hale geliyor. Türkiye-Yunanistan sınırında test edilecek sistem, en öndeki tırın yol görüntülerini arkadaki tırlara gönderecek ve şoförler en öndeki aracı kullanıyormuş gibi yolu izleyebilecek. Projede Türkiye'den Turkcell dışında Ford Otosan, Aselsan ve Ericsson Türkiye çalışmalarda görev alıyor.

Geleceğin teknolojisi

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Sezgin, “Turkcell olarak 5G ile geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projemizin uluslararası alanda destek bulması bizim için son derece önemli. Proje kapsamında sürücüsüz araç teknolojileri ve otonom iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Bu şekilde 5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön veren olmaktan dolayı da mutluyuz” dedi.  HABER MERKEZİ
 

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