‘Türkiye AB sürecinden cekilmeyecek’

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok." dedi.

Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camisi'nin temel atma töreninde konuştu. Bozdağ, 3 bin kişi kapasiteli bir ibadet yerinin yanında okulları, çarşısı ve kültür imkanlarıyla adeta yeni bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti. Külliyenin mimarisinin Strazburg'a ayrı bir zenginlik katacağına inandığını söyleyen Bozdağ, külliyenin sadece Müslümanlar içinde değil Müslüman olmayan toplumlar için de önemli bir merkez olacağını söyledi.

Bozdağ, böylesine önemli bir eserin burada yapılmasına destek veren Doğu Fransa Bölge Valisi ile Strazburg Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Türkiye AB sürecinden çekilmeyecek

Türkiye'nin AB'ye tam üye olmak için mücadele eden bir ülke olduğunu anımsatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "1960 yılından beri mücadele ediyoruz üye olmak için. 1963 yılından bugüne AB'nin kapısında bekleyen ikinci bir ülke var mı? Yok. Yol yürürken oyun içinde kural üstüne kural değiştirilen ve kendi aleyhine pek çok içtihat oluşturulan ikinci bir ülke de yok. Dikkat ederseniz bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, AB sürecinden vazgeçmedi. Açılan fasıllar, bütün konular bittiği halde kapanmadı. Yıllardır açılan faslı kapayamayan bir ülke pozisyonundayız ama Türkiye buna rağmen de bu süreçten vazgeçmedi. Biz şunu iyi biliyoruz. Türkiye AB'ye güç katacak ve AB üyesi olması halinde de buradan güç kazanacak bir ülkedir. İki tarafa da kazan-kazan ilkesi çerçevesinde kazandıran bir süreçtir. Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok."

Bozdağ, öte yandan "Şeytanlar bir araya gelseler, 'İslam'dan ve Müslümanlardan bütün insanları hatta Müslümanları soğutmak, nefret ettirmek, düşmanlaştırmak için bir organizasyon yapalım' deseler belki DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, FETÖ gibi bir organizasyon ortaya çıkardı. Onun için bu terör örgütleri en büyük zararı Müslüman'a, İslam'a veriyorlar" dedi.

AA