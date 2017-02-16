'Türkiye, ABD kadar güvenli'

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu'nun açılış törenine katıldı. Konuşmasına fıkra anlatarak başlayan Başbakan Yıldırım, "Turizm bütün ülkelerin ekonomik ve kültürel gelişmeleri bakımından çok önemli bir sektör. Bu bağlamda turizm konusunda yeni ufuklar açacağına inandığım bu toplantıda sizlerle açılışında beraber olmaktan büyük bir memuniyet duyuyorum" diye konuştu. Yıldırım, şunları söyledi: "Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. 90'lı yılların sonundan bu yana gelişmelere baktığımızda çarpıcı farkları görüyoruz. Ve bu anlamda turizm sektörü dünyada hizmet sektörü arasında birinci sıraya yükselmiş vaziyette. Uluslararası turizm hareketlerindeki bu çarpıcı gelişme, uluslararası kuruluşların orta ve uzun vadeli planlarına da tabiatıyla yansıyor. 1980 yılında yabancı ülkelere turistlik amaçla seyahat eden toplam ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında. Bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaşmış. Bu ne demektir; neredeyse dünya nüfusunun 5'te 1'i bir başka ülkeye seyahat ediyor. 2030 yılı için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün ön gördüğü turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Dünya ülkeleri olarak bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, gerekli tedbirleri almak bunu da elbirliğiyle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ülkeler olarak turizm alanında iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

'Turizme köstek olmayalım'

"Turizm alanında öne çıkmak için başkaları hakkında olumsuz şeyler üreterek güvensizlik yaratmaya çalışıyorlar" diye konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Terör her yerde var dünyanın hiç bir ülkesi artık güvenli değildir. Terörün olmadığı yer yok. Terörle korkutmak teröristlerin işine yarar. Gururla söylüyorum. Amerika, AB ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir. Turizmde avantaj sağlamak için bunu lütfen kullanmayalım. Küresel barışın gelişmesi için destek olalım köstek olmayalım. Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.