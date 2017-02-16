Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

'Türkiye, ABD kadar güvenli'

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Turizm Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Yıldırım, "Üzülerek söylüyorum Turizmde avantaj sağlamak için dedikodu üretiliyor. Terör her yerde var. ABD ve Avrupa ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir" dedi.

16 Şubat 2017 Perşembe 16:51
'Türkiye, ABD kadar güvenli'

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu'nun açılış törenine katıldı. Konuşmasına fıkra anlatarak başlayan Başbakan Yıldırım, "Turizm bütün ülkelerin ekonomik ve kültürel gelişmeleri bakımından çok önemli bir sektör. Bu bağlamda turizm konusunda yeni ufuklar açacağına inandığım bu toplantıda sizlerle açılışında beraber olmaktan büyük bir memuniyet duyuyorum" diye konuştu. Yıldırım, şunları söyledi: "Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. 90'lı yılların sonundan bu yana gelişmelere baktığımızda çarpıcı farkları görüyoruz. Ve bu anlamda turizm sektörü dünyada hizmet sektörü arasında birinci sıraya yükselmiş vaziyette. Uluslararası turizm hareketlerindeki bu çarpıcı gelişme, uluslararası kuruluşların orta ve uzun vadeli planlarına da tabiatıyla yansıyor. 1980 yılında yabancı ülkelere turistlik amaçla seyahat eden toplam ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında. Bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaşmış. Bu ne demektir; neredeyse dünya nüfusunun 5'te 1'i bir başka ülkeye seyahat ediyor. 2030 yılı için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün ön gördüğü turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Dünya ülkeleri olarak bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, gerekli tedbirleri almak bunu da elbirliğiyle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ülkeler olarak turizm alanında iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

'Turizme köstek olmayalım'

"Turizm alanında öne çıkmak için başkaları hakkında olumsuz şeyler üreterek güvensizlik yaratmaya çalışıyorlar" diye konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Terör her yerde var dünyanın hiç bir ülkesi artık güvenli değildir. Terörün olmadığı yer yok. Terörle korkutmak teröristlerin işine yarar. Gururla söylüyorum. Amerika, AB ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir. Turizmde avantaj sağlamak için bunu lütfen kullanmayalım. Küresel barışın gelişmesi için destek olalım köstek olmayalım. Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ABD Kadar GüvenliBaşbakanBinali YılırımABDGüven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim