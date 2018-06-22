Türkiye Avrupa'da son sırada

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu oldu. 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının 100 olduğu listeye, 29’uncu sıradan giren Türkiye’nin 65 puan alarak Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35 altında kaldığı belirlendi. PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Rapor, 28 AB üyesi ülkesi dışında, İsviçre, İzlanda, Norveç, Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ele alınarak hazırlandı.

Yapılan karşılaştırma sonucunda, 37 ülke arasında satın alma gücü paritesine göre GSYH endeksi en yüksek ülke, 253 puanla Lüksemburg olarak saptandı. Böylelikle, Lüksemburg’un AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde olduğu görüldü.

Lüksemburg’u ikinci sıradan takip eden ülke ise, 184 puanla İrlanda olurken, üçüncü sırada 158 puanla İsviçre yer aldı. Kişi başı fiili bireysel tüketim düzeyine bakıldığında da Türkiye’nin 68 puan alarak AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldığı görüldü. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL