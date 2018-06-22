Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.351
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1900
EURO
5.4311

Türkiye Avrupa'da son sırada

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu oldu

22 Haziran 2018 Cuma 13:59
Türkiye Avrupa'da son sırada

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye satın alma gücü bakımından Avrupa’da 29’uncu oldu. 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının 100 olduğu listeye, 29’uncu sıradan giren Türkiye’nin 65 puan alarak Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35 altında kaldığı belirlendi. PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Rapor, 28 AB üyesi ülkesi dışında, İsviçre, İzlanda, Norveç, Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ele alınarak hazırlandı.

Yapılan karşılaştırma sonucunda, 37 ülke arasında  satın alma gücü paritesine göre GSYH endeksi en yüksek ülke, 253 puanla Lüksemburg olarak saptandı. Böylelikle, Lüksemburg’un AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde olduğu görüldü.

Lüksemburg’u ikinci sıradan takip eden ülke ise, 184 puanla İrlanda olurken, üçüncü sırada 158 puanla İsviçre yer aldı. Kişi başı fiili bireysel tüketim düzeyine bakıldığında da Türkiye’nin 68 puan alarak AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldığı görüldü. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
Kandil menzilde
Kandil menzilde
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Yabancı sermayenin kafası karışık
Yabancı sermayenin kafası karışık
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim