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Türkiye, darbe fay hattında

Sosyolog-tarihçi İsmail Öz, dünyada 1950 yılından beri 475 askeri darbe girişiminin gerçekleştirildiğini, bunların 236 tanesinin amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu, 239'unun ise başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

07 Ocak 2018 Pazar 14:32
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Türkiye, darbe fay hattında

Sosyolog-tarihçi İsmail Öz, yaptığı açıklamada, dünya tarihinde bilinen ilk darbenin milattan önce 2350 yılında Akad Kralı Sargon tarafından gerçekleştirildiğini, o tarihten bu yana dünyada her zaman darbe girişiminde bulunulduğunu, özellikle kriz dönemlerinde bu girişimlerin başarıya ulaştığını aktardı.

Öz, Türkiye'de darbelerin özellikle 1950 yılı sonrası ortaya çıktığını, Osmanlı'da da 12 padişahın tahttan indirildiğini belirterek, Türkiye'de darbelerin özellikle askeri kanattan geldiğini, Osmanlı'da da aynı durumun söz konusu olduğunu, III. Selim döneminde ordudaki Batılılaşma hareketinin bunda etkisi bulunduğunu kaydetti.

Askerin, o dönemden sonra kendisini bütün dönüşümün mimarı ve hamisi gibi addettiğini ileri süren Öz, "Bu ülkeye bir değişim gelecekse bu ancak askerin eliyle gelir' mantığının nüvelerinin oluşması buraya, III. Selim ile başlayan değişime dayanıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye, darbe fay hattında

İsmail Öz, Türkiye'nin büyük bir deprem fay hattı üzerinde olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: "Bu anlamda biz sadece deprem fay hattında bulunmuyoruz, aynı zamanda tabiri caizse bir darbe fay hattında da bulunuyoruz. Bu darbe fay hattına baktığınızda, dünyada 1950 yılından beri tam 475 askeri darbe girişimi gerçekleştirilmiş. Bunların 236 tanesi amacına ulaşmış ve başarılı olmuş, 239'u ise başarısızlıkla sonuçlanmış. Ayrıca biz "olsun" demiyoruz ama son 50 yılda Avrupa'da bir tane dahi darbe teşebbüsü olmamış. Darbeler en çok Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu'da yaşanmış."

Sosyolog-tarihçi Öz, güçsüz ve istikrarsız yönetimlere daha kolay darbe yapıldığını, gelen yönetimlerin de çok farklı olmadığını, çoğu darbecinin Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından desteklendiğini savundu.

Öz, "Bakıyorsunuz bu ülkelere, darbecilerin iddialarını inceliyorsunuz ve gerçekten görüyorsunuz ki halklar birbirine kırdırılıyor, aynı ülkenin vatandaşları birbirine öldürtülüyor. Yani Batı, tamamen kardeşi kardeşe kırdırıyor" ifadelerini kullandı.

İsmail Öz, Türkiye'de 1950'den sonra 6 darbe teşebbüsü olduğunu ve bunlardan 3'ünün başarıya ulaştığını hatırlatarak, Türkiye'nin darbelere artık ciddi bir şekilde karşı çıktığını, çok büyük bedeller ödeyerek bugüne gelen Türkiye'nin, son olarak 15 Temmuz'da darbeye 'dur' dediğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDarbe15 Temmuz
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