Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor

Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018 yılı dâhil olmak üzere 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il ise 561 bin 159 kişiyle İstanbul olarak görüldü.

İstanbul’u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izledi. Türkiye’de 100 binin üzerinde Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller ise Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis. 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis’in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti. Suriyeli sığınmacı sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında; 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi.

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