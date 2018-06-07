Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897

Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi

07 Haziran 2018 Perşembe 17:37
Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor

Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018 yılı dâhil olmak üzere 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il ise 561 bin 159 kişiyle İstanbul olarak görüldü.

İstanbul’u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izledi. Türkiye’de 100 binin üzerinde Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller ise Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis. 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis’in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti. Suriyeli sığınmacı sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında; 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 terörist etkisiz hale getirildi  
2 terörist etkisiz hale getirildi  
Üretim ile tüketim dengesi sağlanmalı
Üretim ile tüketim dengesi sağlanmalı
Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı
Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı
İlk oylar sandığa düştü
İlk oylar sandığa düştü
11 Türk şirketi izlemeye alındı
11 Türk şirketi izlemeye alındı
Son dakika... MB'den peş peşe faiz arttırımı kararı
Son dakika... MB'den peş peşe faiz arttırımı kararı
En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail
En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Saraçoğlu: Haydar Baş'tan başka çıkar yol yok!
Saraçoğlu: Haydar Baş'tan başka çıkar yol yok!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim