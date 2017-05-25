Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Mayıs ayında açlık sınırı bin 528, yoksulluk sınırı 4 bin 979 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda harcaması aylık yüzde 0.70, yıllık yüzde 11.18 arttı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 528 TL oldu. Bir önceki ay açlık sınırı bin 518 TL seviyesinde bulunuyordu. Aynı ayda gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 979 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay yoksulluk sınırı 4 bin 944 TL idi.

Araştırma, bir önceki aya göre açlık sınırının 11 TL, yoksulluk sınırının ise 35 TL artış gösterdiğini ortaya koydu. Yılın ilk beş ayı itibariyle artış tutarı sırasıyla 97 TL ve 314 TL olurken, son bir yılda artış tutarı ise aylık gıda harcamasında 154 TL ve yoksulluk sınırı tutarında 501 TL oldu.

Her 5 kişiden 1'i yoksul

Günümüzde geçerli olan net asgari ücret dört kişilik ailenin aylık gıda harcamasını dahi karşılayamadı. Bekar bir işçi için hesaplanan aylık yaşam maliyeti 1.911 lira ile net asgari ücret arasındaki fark 507 TL olarak hesaplandı. Bu durum bir işte çalışıyor olmasına rağmen yoksulluk sınırının altında olan çok büyük bir nüfusun varlığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sayısı yaklaşık 6.5 milyonu buluyor. Bir kişi için net asgari ücretin 1.404 lira olduğu gözönüne alınırsa geçim sıkıntısının ne denli büyük olduğu daha iyi anlaşılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz ay açıkladığı 2016 yılı Aile İstatistikleri Türkiye'de nüfusun 5'te 1'inin (yüzde 21.9) yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koymuştu. Bu oran 4 kişilik bir aile içindi. Türkiye'de ailedeki birey sayısı arttıkça yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı yüzde 46’yı buluyor.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.70 oranında arttı. Yılın ilk beş ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 6.74 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 11.18 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 4.15 olarak hesaplandı.