Türkiye'de mesai çok ücret ise az

Haftada ortalama 47.9 saat mesai yapan Türkiye'deki çalışanlar, fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Ajans Press, ülkelerin çalışma oranlarını ve buna karşılık kazandıkları para üzerine yapılan araştırmayı inceledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerinden derlenen bilgilere göre, çalışanların haftada ortalama 47.9 saat mesai yaptığı Türkiye, fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldığı görüldü.

Kolombiya haftada 47.9 saat mesaisiyle Türkiye’yi zirvede yalnız bırakmazken, Meksika 45.2 saat çalışma ile onları takip etti. Kosta Rika’lı vatandaşlar ise 44.9 saat çalışaraklistenin dördüncü sırasında yer aldı. Haftada 47.9 saatten fazla çalışan Türkiye’ye karşın, Hollanda haftada 29.1 saat çalışarak listenin son sırasında yer aldı. Hollanda’yı 32.1 saatle Danimarka, 34 saat ile de Norveç ve İsviçre izledi. Böylelikle haftada 40 saati bulmayan Avrupa’daki çalışma saatleriyle Türkiye’nin çalışma saatleri kıyaslandığında bir hayli fark olduğu gözlendi.

Buna karşın, çalışma saatleri çok daha az olan Avrupalıların, Türklerden daha iyi ücret aldığı görüldü. Bu istatistiğe bir tek Polonya’nın uymadığı saptanırken, haftada 39.9 saat çalışılan ülkenin diğer yerlere oranla çok düşük kazanç elde ettiği belirlendi. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL