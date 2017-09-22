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Türkiye'de olağanüstü günler

Bağımsızlık referandumu konusunda inadından vazgeçmeyen Barzani'yi geri adım attırmak isteyen Türkiye büyük çaba sarfediyor. Bu bağlamda Türk ordusuna Irak ve Suriye'yi de kapsayan bölgelerde sınır ötesi operasyon yetkisi veren düzenlemenin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis'te bugün oylanacak.

22 Eylül 2017 Cuma 19:10
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Türkiye'de olağanüstü günler

Kuzey Irak'taki referandum öncesi Türkiye'den peş peşe adımlar geliyor. Dün MGK ve Bakanlar Kurulu toplantıları yapıldı.

Bugün olağanüstü toplanacak TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla sunulan Irak ile suriye tezkereleri görüşülecek. Tükiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

 "Türkiye, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" denilen tezkerede Suriye krizine de değinildi. PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin devam ettiğinin ifade edildiği tezkerede şunlar kaydedildi: "Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve çözüme ulaştırılması yönünde ülkemizin ilgili diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafe kaydedilmiştir.

Bu bağlamda, Suriye sınırları içerisinde kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerinde terör faaliyetlerini sonlandırmak, huzur, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili diğer ülkelerle yürütülen güvenlik ve diplomatik bazlı çalışmalar devam etmektedir.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

Asker gönderme hakkı veriyor

Tezkere Meclis'te kabul edildiği takdirde hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi verilmiş olacak. TBMM'de bugün görüşülecek tezkereye ilişkin dün bir açıklamada yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor" dedi. 

Haber Merkezi

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