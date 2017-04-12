Türkiye'deki sığınmacı sayısı 3.6 milyon

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının 3.6 milyonu aştığına işaret ederek, "Bu, Türkiye nüfusunun 4.61'ne denk geliyor" dedi.





Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde düzenlenen 'Dünden Bugüne Göçler' konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iç ve dış göç konusunda çok aktif bir ülke olduğunu, kendi içinde her sene 2.7 milyonun üzerinde vatandaşın göç ettiğini vurgulayarak, "Dünyada ve özellikle Avrupa'da ise Türk kökenli 6.5 milyon kişi yaşamakta" dedi.

Türkiye'nin yurt dışında asıl göç kanalının Almanya olduğuna işaret eden Erdoğan, "Almanya'da 3.2 milyonu aşkın vatandaşımız yaşıyor. Artık üçüncü, dördüncü kuşaklardan söz ediyoruz. Avrupa genelinde ise 5 milyondan fazla vatandaşımız bulunmaktadır. Yurt dışındaki Türkler dünyaya açılan penceremiz oldu" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık kapı politikası, komşularını kurban eden bir konuma geldi. Komşu ülkeler savaş durumunda kapılarını açıyor. Fakat uluslararası toplum bu ülkelere yeterince destek vermiyor. Ülkesinden kaçan Suriyelilerin sayısı 6 milyonu aştı. Bunların yüzde 80'inden fazlası komşu ülkelerde yaşıyor. Türkiye, yurt dışındaki Suriyelilerin yüzde 52'sinden fazlasını ağırlıyor. Lübnan'da bir milyondan fazla Suriyeliyi ağırlayarak büyük bir iş beceriyor."

Suriyeli sayısı 3.2 milyon

Türkiye'de geçici koruma altında 2.9 milyon Suriyelinin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ayrıca kayıt altına alınan fakat daha geçici koruma verilmeyen 330 bin Suriyeliyle toplam sayı 3.2 milyonu aşıyor. Diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı ise 350 bin. Hepsi hesap edildiğinde Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3.6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4.61'ne denk geliyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Buna karşın Almanya'da 456 bin, İsveç'te 109 bin, Macaristan'da 76 bin, Avusturya'da 42 bin Suriyeli yaşıyor" dedi. Türkiye'de 4 yaş altında 400 binden fazla Suriyeli çocuğun bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'de en az 220 bin çocuğun doğduğunu, bu çocukların vatandaşlıklarının bulunmadığını, yani 'vatansız' olduklarını söyledi.

AA