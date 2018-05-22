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Türkiye'deki şirketlerin çoğu dijital felaket yaşıyor

Clonera Bilişim Hizmetleri, şirketlerin dijital felaketlerle karşılaşma oranlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları son derece çarpıcı; Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’i dijital felaket yaşıyor

22 Mayıs 2018 Salı 14:22
Türkiye'deki şirketlerin çoğu dijital felaket yaşıyor

Clonera Bilişim Hizmetleri, şirketlerin dijital felaketlerle karşılaşma oranlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları son derece çarpıcı; Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’i dijital felaket yaşıyor. Son bir yıl içinde bilgi teknolojileri sistemlerini durduracak nitelikte dijital felaket yaşayan şirketlerin oranı yüzde 35 oldu.

Her üç şirketten ikisi felaket sonrası datalarına ulaşsa da uygulamalarına ulaşamıyor ve iş kesintisine uğruyor. Doğal afetlerin neden olduğu dijital felaketlerin oranı yüzde 3’te kalırken, siber saldırıya uğrayan şirketlerin oranı ise yüzde 11 oldu. Şirketlerin dijital felaket yaşama sebepleri arasında ilk sırayı yüzde 30 ile güç kesintisi alıyor.

Bunu yüzde 21 ile donanım ve yazılım sorunu, yüzde 18 ile sistem hatası, yüzde 11 ile siber saldırı, yüzde 6 ile kullanıcı hatası, yüzde 6 ile veri bozulması, yüzde 4 ile diğer sebepler izliyor. Son bir yıl içinde şirketlerin yalnızca yüzde 3’ünün işi doğal afetler nedeniyle kesintiye uğradı. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
DigitalşirketTürkiye
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