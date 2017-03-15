Türkiye'den AB'ye mülteci resti

Hollanda'nın ırkçı, faşist uygulamasına Türkiye'nin verdiği tepki üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adeta tek ses oldu ve Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalar yapmaya başladı. Bu konuda son açıklamalardan birini AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaptı.

Juncker, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) konuşmasında "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum" dedi.

Türkiye'yi suçlayan Juncker, Hollanda'nın skandal uygulamasına ise en ufak bir eleştiri getirmedi.

‘Gereğini yapacağız’

Türkiye ise büyük bir kızgınlık içerisinde. Hükümet ikiyüzlülüğü ile bir kez daha tanıştığı AB'ye mülteci geri kabul anlaşmasını ve vize serbestisi anlaşmasını hatırlatmaya başladı. Yapılan açıklamalarda AB'yi büyük bir mülteci yükünden kurtaran ve Türkiye'yi adeta Avrupa'nın mülteci deposu haline getiren anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde mesajlar veriliyor.

Bu konuda ilk açıklamayı Edirne'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Trakya Balkan Platformu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız, çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız."

‘Zamanı geldi’

AB ile yapılan anlaşmanın iptali konusunda en net açıklama ise Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Bakan Çelik, "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi; Türkiye'nin bu anlaşmayı yürütme konusunda karşı tarafa hiçbir yükümlülüğü yoktur. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir. Gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" dedi.

AB'den hakkaniyet beklemek yanlış

"AB bu konuda objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım üretmeyecek, bu kesinleşti" diyen Ömer Çelik şöyle devam etti: "Bu şartlar altında terör mevzuatını genişletemeyiz, vize konusunda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşmemiz olacaktı ama ilerleme öngörmediğim için şu aşamada bunun gerekli olduğuna inanmıyorum.

Türkiye halen AB hedefine doğru yürümekte ama 2017 yılı çok önemli; AB ile bu yılın ilk 6 ayında bir liderler zirvesinin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. AB liderler zirvesinden somut kararlar, takvim ve eylem planı çıkmalı; söz verip tutmamak AB'nin teamülüne dönüştü, bu ikilem aşılmalı; aksi takdirde bu ilişkiler böyle sürdürülemez."

Hollanda'ya ambargo yok!

Türkiye AB'ye mülteci resti çekip Hollanda'ya diplomatik alanda yaptırım kararı alırken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den "Hollanda’ya şu anda ekonomik ambargonun yok" açıklaması geldi.

Hollanda'nın tutumuna ilişkin siyasi tavrın ortaya konulduğunu, Bakanlar Kurulu’nda da siyasi yaptırım kararının alındığını belirten Bakan Tüfenkci, “Şu anda ekonomik anlamda bir ambargo oluşması noktasında bir çalışma yok. Ama ilerideki durumlar ne getirir ne götürür onu ileriki safhalarda göreceğiz. Çünkü biz ambargonun hakları etkilediğini düşünüyoruz. Hollanda halkıyla bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Sıkıntımız şu andaki faşist iktidara ve ırkçı söylemlere, İslamofobiyi harekete geçiren ırkçı siyasetçilere ve bundan medet uman, buna esir olan yönetimlere karşıdır. Buna karşı yaptırımlarımızı da ortaya koyduk. Eğer daha ileri farklı boyutlarda bir şeyler yapılması gerekirse, onun da kararlaştırırız. Bizim toplumumuz bilinçli bir tüketicidir. Kendilerine karşı yapılan bu haksızlığa bilinçli tepkilerini de zaten gösterirler" dedi.