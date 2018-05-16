Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102158
ALTIN
183.254
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9539
EURO
5.2203
banner138

Türkiye'den AİHM'e yeni yargıç listesi

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) seçilmesi gereken Türk yargıç için Avrupa Konseyi’ne bu hafta yeni bir liste sundu

16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55
Türkiye'den AİHM'e yeni yargıç listesi

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) seçilmesi gereken Türk yargıç için Avrupa Konseyi’ne bu hafta yeni bir liste sundu.

Türkiye, 13 Mart 2018 tarihinde Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne sunduğu listede Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Necati Polat ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (AYBÜ) Dr. Selma Öztürk Pınar’ı aday gösterdi.

AİHM yargıçlarının seçiminden sorumlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) komisyonu, Pınar’ın AİHM yargıçlığı için yeterli özelliklere sahip olmadığına karar verdi. Bunun üzerine geçen ay adaylıktan çekilen Pınar’ın yerine yeni bir adaylık sınavı açıldı.

Açılan sınavı AYBÜ'de öğretim üyeliği yapan Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş kazandı. Türkiye Kuran, Polat ve Durmuş’tan oluşan üç kişilik aday listesini bu hafta Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne iletti. Liste ilk olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bünyesinde uzmanlardan oluşan bir panel tarafından incelenecek. Görüşleri sadece tavsiye niteliği taşıyan bu panel, bir önceki listede de adları bulunan Kuran ve Polat’ın AİHM yargıçlığı için ehil oldukları ve mülakata alınabilecekleri sonucuna varmıştı.

Panelin Durmuş’a da onay vermesi halinde adaylar AKPM’nin AİHM yargıçları seçme komisyonu önünde mülakata girecek. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AİHMYargıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'e bir gözlem noktası daha
İdlib'e bir gözlem noktası daha
İsrail çocukları hedef alıyor
İsrail çocukları hedef alıyor
'Soğuk savaş geri döndü'
'Soğuk savaş geri döndü'
Türkiye İsrail ile yaptığı anlaşmalara dokunmuyor
Türkiye İsrail ile yaptığı anlaşmalara dokunmuyor
Anlaşmalara dokunulmuyor
Anlaşmalara dokunulmuyor
Gençlerin yoluna ışık oluyor
Gençlerin yoluna ışık oluyor
4 ayda 2 bin kişi öldü
4 ayda 2 bin kişi öldü
İzmirli baklavacılardan 'fıstık' boykotu
İzmirli baklavacılardan 'fıstık' boykotu
İETT'den ramazana özel hatlar
İETT'den ramazana özel hatlar

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim