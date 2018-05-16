Türkiye'den AİHM'e yeni yargıç listesi

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) seçilmesi gereken Türk yargıç için Avrupa Konseyi’ne bu hafta yeni bir liste sundu.

Türkiye, 13 Mart 2018 tarihinde Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne sunduğu listede Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Necati Polat ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (AYBÜ) Dr. Selma Öztürk Pınar’ı aday gösterdi.

AİHM yargıçlarının seçiminden sorumlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) komisyonu, Pınar’ın AİHM yargıçlığı için yeterli özelliklere sahip olmadığına karar verdi. Bunun üzerine geçen ay adaylıktan çekilen Pınar’ın yerine yeni bir adaylık sınavı açıldı.

Açılan sınavı AYBÜ'de öğretim üyeliği yapan Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş kazandı. Türkiye Kuran, Polat ve Durmuş’tan oluşan üç kişilik aday listesini bu hafta Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne iletti. Liste ilk olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bünyesinde uzmanlardan oluşan bir panel tarafından incelenecek. Görüşleri sadece tavsiye niteliği taşıyan bu panel, bir önceki listede de adları bulunan Kuran ve Polat’ın AİHM yargıçlığı için ehil oldukları ve mülakata alınabilecekleri sonucuna varmıştı.

Panelin Durmuş’a da onay vermesi halinde adaylar AKPM’nin AİHM yargıçları seçme komisyonu önünde mülakata girecek. HABER MERKEZİ