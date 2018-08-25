Türkiye'den dijital ekonomi hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi temsilen katıldığı toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Varank, özellikle Rusya ve Çin heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde gündemin Uzay Ajansı olduğunu söyledi.

Rusya'dan sonra Çin Sanayi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei ile de bir araya geldiklerini belirten Varank, bu görüşmede Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin konuşulduğunu aktardı. Varank, söz konusu girişimin sadece altyapıya odaklanan bir proje olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Kuşak ve Yol Girişimi güzergahtaki ülkelerde araştırma, geliştirme ve inovasyona da katkı sağlayacak.

Türkiye, bu girişiminin orta koridorunda yer almak istiyor. Görüşmede muhataplarımıza bunu ilettik. Türkiye'nin güzergahın bir parçası olması ülkeler için kazan-kazan sonucu doğuracak, yatırım, istihdam ve güçlü büyümeye katkı sağlayacak." İki gün süren toplantılarda G20 ülkelerinin dijital ekonomideki pozisyonlarını anlatan konuşmalar yaptıklarını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Biz konuşmamızda özellikle son günlerde yaşadığımız kurdaki dalgalanmayla ilgili bir bölümden bahsettik. Şu anda dünyada bir para biriminin hegemonyası var. Bu hegemonya sayesinde birtakım siyasi atraksiyonlarla ekonomiye etki etme olanağı buluyorlar.

Eğer biz dünyada dijital ekonomi sayesinde kullanılabilecek bir değiş-tokuş mekanizması geliştirebilirsek böylece bir para biriminin hegemonyasını da kırma imkanımız olur. Bunun için çalışmak gerekiyor ve ülkelerin de bunu değerlendirmesi gerekiyor." AA