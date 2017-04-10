Türkiye'den gizli toplantı talebi!

ABD'nin Suriye'yi tomahawvk füzeleriyle vurması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Trump yönetiminin kimyasal silah iddiasıyla saldırması safları da yeniden belirledi. Saldırıya Avrupa birliği (AB), NATO, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail destek verirken Rusya ve İran'ın tepki gösterdi. Bu iki ülke tepkisini ortak açıklamayla da ortaya koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda Suriye krizini görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki lider Suriye’deki durumu ele aldı, ABD’nin uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek egemen devlet olan Suriye’ye saldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Putin ve Ruhani, Suriye’nin İdlib bölgesinde kimyasal saldırı iddiası ile ilgili objektif ve tarafsız bir soruşturmanın yapılması gerektiğini de ortaya koydu" denildi.

Öte yandan Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada ise ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" denildi.

Türkiye gizli toplantı istemiş

Suriye krizinde Rusya ile ABD arasında sıkışması Ankara'yı rahatsız ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama geldi. Tarafsız bir politika izleneceği mesajı veren Çavuşoğlu, “Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız” dedi.

Öte yandan ABD'ye karşı Rusya ve İran, "bir daha olursa karşılık veririz" derken gözler bu iki ülke ile Astana görüşmeleri sonucunda ateşkes izleme konusunda üçlü mekanizmada yer alan Türkiye'de. Ankara'nın ABD'nin Suriye'yi vurmasına tam destek vermesi ve hatta yetersiz bulması, Rusya ve İran ile ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad'tan önemli bir açıklama geldi. Türkiye’nin, gelecek Astana görüşmesi için İran’ın başkenti Tahran’da bir gizli toplantı talep ettiğini açıklayan Mikdad, görüşmeyle ilgili olarak “Türk hükümeti, muhtemelen pozisyonunun bilinmemesi için görüşmeyi organize edenlerden basının içeri alınmamasını istedi" dedi.

İran'daki gizli toplantının, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3 - 4 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan görüşme öncesinde 18-19 Nisan’da yapılmasını planlanıyor.

'Türkiye, saldırıyı gözünde büyüttü’

ABD’nin Suriye’ye saldırısına Türkiye’nin verdiği destek dış basında da gündem oldu. Reuters haber ajansı, Türkiye’nin ABD ile Rusya arasına sıkışıp kaldığını yazdı.

Reuters’de “Sert açıklamalara rağmen Türkiye ABD ve Rusya’nın arasında kaldı” başlıklı yazıda, Türkiye hükümetinin ABD’nin Suriye’ye yönelik saldırılarının sürmesi gerektiğini söyleyerek, ABD’nin Suriye’de savaşma isteğini muhtemelen gözünde büyüttüğü ve Rusya ile hassas ilişkileri tehlikeye attığı belirtildi.

ABD’nin 6 yıllık savaşta ilk defa Suriye hükümetini doğrudan hedef almasının, yıllardır Beşar Esad yönetiminin indirilmesini isteyen Türkiye'yi memnun ettiği kaydedilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin Suriye politikası plansız. Ankara hem Esad’ın asıl destekçisi olan Moskova’yla, hem de Suriye lideriyle doğrudan karşı karşıya gelmeye isteksiz NATO müttefiki ABD ile daha güçlü ilişkiler kurmaya çalışıyor.”

Reuters’a konuşan düşünce kuruluşu Atlantic Council’dan Aaron Stein da, “ABD’nin saldırısı tek seferlikti ve sınırlıydı. ABD’nin taktik saldırısı stratejik değil ve bu, Türkiye’nin tek güçlü müttefiki olan ABD ile Rusya arasında sıkışmasına yol açıyor” dedi.