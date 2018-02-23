Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

Türkiye'den Hollanda'ya ilk tepki!

Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan Hollanda hükümeti, iki ülke arasındaki ilişkileri daha büyük bir krize sürükleyen bir karar alarak, 1915 yılında Ermeni tehciri sırasında yaşananları soykırım olarak tanıyan yasayı onayladı. Skandal karar sonrası Hollanda Maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağıran Türkiye, 'Mesnetsiz karar yok hükümündedir' şeklinde bir nota verdi

23 Şubat 2018 Cuma 14:48
Türkiye'den Hollanda'ya ilk tepki!

Özellikle geçtiğimiz yıl refarandum öncesi Dışişleri Bakanımıza ve Aile Bakanına karşı yaptırımlar uygulayan Hollanda hala Türkiye karşıtlığına devam ediyor.

Son olarak Türkiye’deki büyükelçiğini resmen geri çeken, kendi büyükelçisini artık göndermeyeceğini söyledikten sonra Türk Büyükelçisini de ülkesinde istemeyen Hollanda, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ermeni soykırım iddialarının tanınmaması kararına rağmen, Hollanda Parlamentosu, 1915 yılında Ermeni tehciri sırasında yaşananları soykırım olarak tanıyan yasayı onayladı.

Tüm ana partilerin desteklediği tasarı, Osmanlı devletinin, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler'i sistematik olarak öldürdüğü anlamına gelen 'soykırım' ifadesini kullanıyor.

10 civarında Avrupa Birliği ülkesi daha önce benzer tasarıları parlamentolarında onaylamıştı. Hollanda'nın bu kararı Lahey ve Ankara arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötüleştirecek.

Ülkede yaşayan 500 bin civarındaki Türk kökenli göçmeni de karşısına alma pahasına alınan bu karar, Hollanda'da son seçimlerde yükselen aşırı sağın etkisi olarak değerlendiriliyor. Hollanda'nın 22 milyar doların üzerinde Türkiye’de yatırımı bulunuyor.

Türkiye için yok hükmünde

Skandal karar sonrası Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı için Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, nota verildi. Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Hollanda Temsilciler Meclisinin, Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını "soykırım" olarak tanıyan kararıyla ilgili olarak, "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" dedi.

AB Bakanı Çelik, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" diye konuştu. 

Son Güncelleme: 24.02.2018 00:57
Anahtar Kelimeler:
ömer çelikHollandaErmeni SoykırımıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çarpışmanın eşiğinde dönülmüş
Çarpışmanın eşiğinde dönülmüş
Afrin'de 100 nokta teröristlerden temizlendi
Afrin'de 100 nokta teröristlerden temizlendi
Çocuk istismarı dünyanın sorunu
Çocuk istismarı dünyanın sorunu
Flaş haber! Başbakan 'satış'ın bilançosunu açıkladı
Flaş haber! Başbakan 'satış'ın bilançosunu açıkladı
Yolsuzluk endeksinde Türkiye kaçıncı sırada?
Yolsuzluk endeksinde Türkiye kaçıncı sırada?
AB'den bir şok daha! Türkiye üyeliği unut...
AB'den bir şok daha! Türkiye üyeliği unut...
İnternette RTÜK denetimine girdi
İnternette RTÜK denetimine girdi
94 stratejik nokta terörden kurtarıldı
94 stratejik nokta terörden kurtarıldı
‘ABD silah veriyor, biz şans veriyoruz’
‘ABD silah veriyor, biz şans veriyoruz’

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim