Türkiye'den Hollanda'ya ilk tepki!

Özellikle geçtiğimiz yıl refarandum öncesi Dışişleri Bakanımıza ve Aile Bakanına karşı yaptırımlar uygulayan Hollanda hala Türkiye karşıtlığına devam ediyor.

Son olarak Türkiye’deki büyükelçiğini resmen geri çeken, kendi büyükelçisini artık göndermeyeceğini söyledikten sonra Türk Büyükelçisini de ülkesinde istemeyen Hollanda, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ermeni soykırım iddialarının tanınmaması kararına rağmen, Hollanda Parlamentosu, 1915 yılında Ermeni tehciri sırasında yaşananları soykırım olarak tanıyan yasayı onayladı.

Tüm ana partilerin desteklediği tasarı, Osmanlı devletinin, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler'i sistematik olarak öldürdüğü anlamına gelen 'soykırım' ifadesini kullanıyor.

10 civarında Avrupa Birliği ülkesi daha önce benzer tasarıları parlamentolarında onaylamıştı. Hollanda'nın bu kararı Lahey ve Ankara arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötüleştirecek.

Ülkede yaşayan 500 bin civarındaki Türk kökenli göçmeni de karşısına alma pahasına alınan bu karar, Hollanda'da son seçimlerde yükselen aşırı sağın etkisi olarak değerlendiriliyor. Hollanda'nın 22 milyar doların üzerinde Türkiye’de yatırımı bulunuyor.

Türkiye için yok hükmünde

Skandal karar sonrası Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı için Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, nota verildi. Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Hollanda Temsilciler Meclisinin, Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını "soykırım" olarak tanıyan kararıyla ilgili olarak, "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" dedi.

AB Bakanı Çelik, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" diye konuştu.