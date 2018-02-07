Türkiye'den kritik Suriye mesajları... "Biz Esad için..."

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentini terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı Suriye'de hızla ilerliyor.

Buna karşılık Suriye ordusu da TSK'nın 4. gözlem noktasını oluşturmaya çalıştığı İdlib'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Suriye'de sahada yer alan güçlerin ortak noktalarının yanı sıra ayrı düştüğü hususlar da bulunuyor. Özellikle 29 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılan zirvede bu net bir biçimde görüldü.

Zirvede Rusya’nın sol eğilimli medyası PYD/YPG’yi Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeye çalışırken, bu durum Esad yanlısı basın mensupları tarafından şiddetle eleştirildi.

Zira Esad yanlısı medya PYD/YPG'yi hain olarak addediyor. Öte yandan Suriye yönetiminin PYD/YPG karşıtlığı da net bir biçimde görülüyor. Oysa Rusya, Esad yönetiminin sergilediği tavrı PYD/YPG konusunda göstermiyor. Kısaca Moskova ile Şam arasında PYD/YPG konusunda ittifak söz konusu değil.

Şu anda Türkiye, İdlib'te Rusya ve İran ile ortaklaşa çalışırken; PYD/YPG konusunda ayrı düşüyor. İran'ın Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı tutumunu da bu bağlamda okumak gerekiyor.

Esad-Türkiye aynı safta

PYD/YPG konusunda Esad yönetimi ile Türkiye şu anda müttefiklikten uzak olsalar da aynı safta yer alan iki devlet olarak öne çıkıyor.

Türkiye, PYD/YPG konusunda ne ABD'nin, ne İran'ın, ne de Rusya'nın desteğini alabilmiş değil. Afrin operasyonuna Rusya ve ABD onay verse de, her iki ülke PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığı konusunda Türkiye ile aynı tutuma sahip değil...

Afrin temizlenirse...

Öte yandan Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden temizlenen bölgelerin gelecekte akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Türkiye'nin bölgede kalıcı olup olmayacağı da irdeleniyor.

Katıldığı bir TV programında bu konuya açıklık getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki Esad yönetimiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de Esad yönetimiyle temasın olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık, hala herhangi bir diplomatik temasın olmadığını belirtti ancak "Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla desteklediğini ve muhtemelen Esad yönetiminin de diğer Suriyelilerin de muhalefetin de bunun farkında olduğunu ifade ederek, "Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz ama rejim de Guta ve İdlib bölgesindeki ihlalleri bir an önce durdurması lazım ki sağlıklı bir şekilde siyasi sürece gidebilelim. Sanırım YPG konusunda da farklı düşünmüyoruz. Yani YPG'nin de Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü olduğu konusunda rejim de aynı şeyi düşünüyor. Rejimi destekleyen ülkelerin bize söylediği de bu zaten. İlişkilerimiz yok diye belli konuda da zıt düşünecek değiliz. YPG'nin oluşturduğu tehdit sadece bize yönelik değil, Suriye'nin geleceğine de yönelik" görüşünü dile getirdi.

Esad yönetimiyle Kudüs konusunda da aynı çizgide olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Herhangi bir temasımızın olmaması her konuda hem fikir olmamamızı gerektirmez" dedi.

Beştepe'den mesaj

Esad yönetimi konusu Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da gündemindeydi.

Kalın, Suriye'de Esad yönetimiyle herhangi bir temaslarının söz konusu olmadığını söyledi. Kalın, ABD ile ilişkiler konusunda ise "Biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu İran'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Tahran'a Çarşamba günü öğleden sonra ulaşan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, ayrıca mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konular ile Suriye konusu ele alındı.