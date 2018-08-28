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Türkiye'den Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiyesi'nin Mustafa Kemal'in dönemindeki Türkiye değil" sözlerine Türkiye'den tepki geldi.

28 Ağustos 2018 Salı 10:37
Türkiye'den Macron'a tepki

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiyesi'nin Mustafa Kemal'in dönemindeki Türkiye olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin AB üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'den tepki geldi.

Fransa liderinin açıklamalarının Türkiye gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "ülkemize ve AB üyelik sürecimize ilişkin olarak sarf ettiği bazı sözleri derin bir teessüfle karşılıyoruz... Dünyamızın hastalığı haline gelmiş popülizm ve ayrılıkçılığa inat hedefimiz; daha güçlü ve paylaştığımız ortak değerlere dayalı ve Türkiye’li bir AB’dir" denildi.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeErdoğanAtatürkFransaMacron
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