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Türkiye'den Trump'a İran yanıtı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile yapılan doğalgaz ve petrol ticaretinin meşru bir ticaret olduğunu belirterek, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran'la ticaretin süreceğini söyledi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
Türkiye'den Trump'a İran yanıtı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, enerjide arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, İran ile çok eski yıllara ve başta petrol ve doğalgaz ithalatına dayanan bir ticaret ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamasının ABD Başkanı Trump'ın "İran ile ticaret yapan, ABD ile yapamayacak" çıkışının ardından gelmesi dikkat çekti.

Anlaşmamız uzun dönemli

Doğalgaz ithalatının uzun dönemli bir kontrata dayalı olarak yapıldığına işaret eden Dönmez, "Bu kontratın süresi 2026 yılına kadar ve devam edecek. Yıllık yaklaşık biz oradan 9.5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz. Ülkedeki vatandaşlarımızın soğukta bırakma veya elektriksiz karanlıkta bırakma gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz sürecek" diye konuştu.

İran'a yönelik ambargonun ABD'nin tek taraflı uygulaması olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Nitekim Avrupa Birliği de aslında oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından da son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var. Yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Dönmez, bir Türk heyeti şu anda ABD'de olduğunu hatırlatarak, "Yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Söz konusu diyalogdan olumlu bir netice çıkması konusunda ümitliyim" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye petrol ve doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü İran'dan tedarik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada petrol ve doğalgazın İran'dan çok uygun fiyatla alındığını kaydetti.

Akdeniz'de sondaj yakında

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin sismik gemisinin Akdeniz'de çalışma yaptığını aktaran Bakan Dönmez, buradan alınan verilerin son derece değerli olduğunu, bölgede ilk derin deniz ve sığ deniz sondajının bu yıl başlayacağını tekrarladı.

Enerjide yakın geçmişte elektrik ve doğalgaza gelen zammın hatırlatılması üzerine de Bakan Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı: "Zammı aslında kimse hoş karşılamaz. Zammı yapan açısından da bir risktir, çünkü müşteriyi tedirgin edebilir ve müşteri de hiçbir zaman bunu kabul etmez. Biz ülkeyi yönetenler açısından da çok hoş karşılanacak bir şey değil. Ancak bir işin de bir maliyeti oluşuyor. Özellikle son bir yılda petrol fiyatları neredeyse 50 dolarlardan 70 dolarlara geldi. Keza birçok ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Kurdaki artışları dikkate aldığınızda aslında bu zam oranlarının çok makul olduğunu görüyoruz."

Fatih Dönmez, enerjide 40 milyar doları bulan ithalat rakamına karşın 2002 yılından bu yana ağırlıklı olarak elektrik sektörüne toplamda yapılan 95 milyar dolarlık yatırım sayesinde, tüketiciye kesintisiz enerji sağlanabildiğini de kaydetti.

HABER MERKEZİ

"İran'la iş yapan ABD'yle yapmayacak"
"İran'la iş yapan ABD'yle yapmayacak"
Son Güncelleme: 08.08.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
ABDİranTürkiyeEnerjiDoğalgaz
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