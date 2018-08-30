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Türkiye'den Yunanistan'a terörist Kufodinas tepkisi

Türkiye, Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a dördüncü kez izin hakkı vermesini kınadı

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Türkiye'den Yunanistan'a terörist Kufodinas tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a dördüncü defa izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesi yer aldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır.

Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır." Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2002'den bu yana Koridallos Cezaevi'nde tutulan "Lukas" kod adlı Kufodinas'a, daha önce de üç kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu şehit etmiş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.
AA

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