Türkiye dünyanın en büyük 2. müteahhidi

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 2015 yılında 40 olan Türk firması sayısı 2016'da 46'ya yükselirken; bu firmaların geçen yıl yurtdışında üstlendikleri projelerden elde ettikleri toplam gelir 25.6 milyar dolar oldu. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye 46 firma ile ikinci sırada yer aldı. Çin 65 firma ile listede birinci sırada yer alırken; ABD ise 43 firma ile Türkiye'nin ardından üçüncü oldu. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması'nın 2016 yılında pazar büyüklüğü yüzde 6.4 daralarak 468 milyar dolar oldu. Türk firmaların toplam pazar payı ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Bu oran Çin için yüzde 21.1, ABD için ise yüzde 8.9 oldu. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa'da bir miktar azalırken, Ortadoğu'da yüzde 7.9'dan yüzde 9.1'e, Asya'da yüzde 5.5'ten yüzde 7'ye, Afrika'da yüzde 4.7'den yüzde 5.1'e çıktı.

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