Türkiye, 'güvenli ülkeler' listesinde yok

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (The Institute for Economics and Peace) Economist dergisiyle işbirliği yaparak hazırladığı 2017 Yılı Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye 'güvenli ülkeler' liginde yer almadı.

Araştırmaya göre İzlanda, 10. kez üst üste dünyanın en güvenli ülkesi olurken, bunu Yeni Zelanda izledi. Dünyanın en güvenli ilk 10 ülke sıralamasında Portekiz 3., Avusturya 4., Danimarka 5., Çek Cumhuriyeti (Çekya) 6., Slovenya 7., Kanada 8., İsviçre 9. sırada yer aldı. Japonya ve İrlanda 10. sırayı paylaştı. İlk 10'da tek bir İslam ülkesinin yer almaması dikkat çekiyor. Sıralamada en üst sırada yer alan İslam ülkesi Malezya oldu.

Malezya 29. sırada yer alırken, son günlerde Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Katar 30. sırada bulunuyor. Türkiye ise 146. sırayı Kolombiya ile paylaştı! Listenin son sırasında ise haliyle Suriye yer alıyor. Yemen 159., Güney Sudan 160., Irak 161., Afganistan ise 162. sırada yer alıyor. İsrail 144. sırada yer bulurken, Rusya 151., Ukrayna 154., ABD ise 114. sırada yer aldı.

Sıralama 'iç çatışmalar, komşularla ilişkiler, terörizmin etkisi, suç algısı ve adi suçlar, silah ithalatı, cinayet sayısı, siyasi terör ölçeği' gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanıyor.

RECEP BAHAR/İSTANBUL