Türkiye hızla yaşlanıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016'ya ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 65 ve yukarı yaştaki nüfus 2012'de 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda yüzde 17.1 artarak 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında yüzde 7.5 iken, 2016'da yüzde 8.3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43.9’unu erkekler, yüzde 56.1’ini kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfusun yüzde 61.5'i 65-74, yüzde 30.2'si 75-84 ve yüzde 8.2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 8.7’sini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 31.3'le Monako, yüzde 27.3'le Japonya ve yüzde 21.8'le Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Beklenen ömür uzadı

Hayat tabloları, 2015 yılı sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78, erkekler için 75.3 ve kadınlar için 80.7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17.8 yıl çıktı. Erkekler için bu sürenin 16.1, kadınlar için 19.4 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3.3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı 2012'de yüzde 11.1 iken bu oran 2016'da yüzde 12.3’e yükseldi. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il geçen yıl da 2015'teki gibi Sinop oldu.

Sinop'ta yaşlıların oranı geçen yıl yüzde 18.1 iken bunu yüzde 16.5'le Kastamonu ve yüzde 15.4'le Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.2'le Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3.3 ile Hakkari ve yüzde 3.6 ile Van takip etti.

Yaşlı nüfus artık daha yoksul

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı yaşlı nüfus için 2011 yılında yüzde 17 iken 2015 yılında yüzde 18.3'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2011'de yüzde 15.9 iken bu oran 2015'te yüzde 17.8'e çıktı. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2011'de yüzde 17.9 iken 2015 yılında yüzde 18.6 olarak kayıtlara geçti.