Türkiye ikna olmuş gibi...

Başbakan'ın bu sözleri Türkiye'nin geri adım attığı yorumlarına neden oldu. Uluslararası Somali Konferansı'na katılmak için geldiği Londra'da BBC'ye bir mülakat veren Başbakan Yıldırım, YPG'nin silahlandırılmasının ABD'nin kararı olduğunu ve Türkiye'nin de bunun yanlış bir karar olduğunu muhataplarına ilettiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu, IŞİD'in yok edilmesine yardımcı olmaz. Aksine daha fazla sorun ortaya çıkartır. Bunun ABD tarafından da anlaşıldığını düşünüyorum. Bana, bunun bir tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim olduğunu söylediler. Rakka'da IŞİD'i yendikten sonra YPG ile işlerinin biteceğini belirttiler. Bekleyip, göreceğiz" dedi.

BBC'nin ABD'nin bu kararına karşı Türkiye'nin ne gibi somut adımlar atacağı yönündeki sorusuna ise Yıldırım, "ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG olsun fark etmez, terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, ABD tarafından silahlandırılmış olmasına karşın "Türkiye'nin kendisine yönelik bir tehdit hissetmesi halinde Suriye'de YPG'ye yönelik hava operasyonlarına devam edeceğini" sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ