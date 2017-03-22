Türkiye ilan edilmemiş bir kuşatma altında...

ABD'den Rusya'ya Almanya'dan Norveç'e kadar Haçlı dünyasının tüm aktörleri Türkiye'ye karşı harekete geçti. Bu dünya çeşitli yollarla Türkiye'yi hedef alıyor.

Gelişmeler ülkemizin topyekûn bir saldırı altında olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sekiz ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı.

Yasaklı ülkeler arasında Türkiye de buluyor. Listedeki diğer ülkeler Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Kuveyt buluyor. ABD'nin başlattığı kısıtlamayı Avrupa ülkeleri de hayata geçirmeye başladı. İlk adım İngiltere'den geldi.

Londra, Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasını yasakladı. Yasak kararına Türkiye tepki gösterirken ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bu havalimanlarından terör tehdidinin ticari uçaklara sızma tehlikesi var" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, "Bu karar, belirtilen havaalanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır" dedi. Uygulanmaya başlanan kısıtlama kararıyla ilgili olarak hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile yüz yüze, hem de telefonda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştüklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbirleri almamız lazım. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir" dedi.

Almanya’dan Türkiye'ye ambargo

Avrupa'da son zamanlarda tırmanışa geçen Türkiye karşıtlığının başını çeken ülkelerden olan Almanya’nın ise Türkiye'ye bir süredir silah ambargosu uyguladığı ortaya çıktı. Almanya, Türkiye'ye son 5 ay içinde 11 kez silah gönderimine onay vermedi.

Federal Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın muhalefet milletvekillerinin soru önergesine verdiği cevaba göre Alman Hükümeti, Kasım 2016'dan bu yana 11 kez Türkiye'ye silah sevkiyatına onay vermedi. Alman basınında çıkan habere göre ambargoya skandal bir gerekçe gösterildi.

Buna göre, Almanya silahların sevkiyatına Türk hükümetinin bu silahları Türkiye içerisinde baskı unsuru olarak kullanmasından endişe ettiği için izin vermedi. Almanya'nın silah ambargosu uyguladığı Türkiye ile NATO müttefiki olması ve aynı zamandan İncirlik Üssü’nü kullanması dikkat çekiyor.

Norveç FETÖ’cülere sahip çıktı

Türkiye karşıtı adımlar atan ülkeler arasına Norveç de dahil oldu. NATO’da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç’e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi. Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular.

FETÖ mensupları Almanya başta olmak üzere Türkiye'nin NATO'da birlikte olduğu diğer ülkelere de sığınma başvurusu yapmıştı. Almanya'daki NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personel de Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Tomas de Maiziere, Türkiye'nin askerlerin iade edilmesi çağrısını reddetmişti. Yine aynı şekilde Yunanistan 15 Temmuz'dan hemen sonra helikopterle kendilerine sığınan 8 darbeciyi Türkiye'ye iade etmiyor.

Bulgaristan Türklerin oy kullanmasını istemiyor

Türkiye karşıtı adımlardan biri de kısa bir süre önce 26 Mart'ta yapılacak seçimlere müdahale edildiği iddiasıyla Ankara büyükelçisini çeken Bulgaristan'dan geldi. Bulgarlar aynı zamanda Türkiye vatandaşı olan soydaşlarımızın oy kullanmasını engellemek için çağdışı bir yönteme başvurdu. Bulgaristan bayrakları taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı çıkışındaki yolu otomobil lastikleri ve zincirlerle kapattı.

Polis, eylem nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 20 dakika kapalı kalan yol, tekrar ulaşıma açıldı. Eylem Edirne'den bu ülkeye geçen araçların sınır kapısında uzun süre beklemesine yol açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Günay Özdemir, “Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda böyle bir eylem oldu. 26 Mart'ta Bulgaristan'da bir seçim var. Hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olan insanlarımız Bulgaristan'da oy kullanmak için otobüslerle Bulgaristan'a geçiyorlar. Maalesef Bulgaristan'ın bazı kesimleri bu demokratik haklarını kullanmasını engellemeye çalışıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra ilk etapta 5 tane otobüsümüzü durdurdular ve vatandaşımızın Bulgaristan'a girmesini engellemeye çalıştılar. Bu konuda da Dışişleri Bakanlığımız, Edirne ve Sofya'daki büyükelçiliklerimiz temaslarını sürdürüyor. Sınır Mülki İdari Amirliği olarak da biz konuya müdahil olduk” dedi.

YPG armalı Rus komutan!

Suriye'de ABD çizgisine kayan Rusya ise tıpkı ABD gibi Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği PKK uzantısı PYD-YPG ile ittifak kurmuş durumda. Rusya Hatay sınırındaki Afrin'de PYD-YPG teröristlerine eğitim vermek için üs bile kurdu.

Türkiye bu gelişmeden endişeli. Afrin’e konuşlanan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov ise, “Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan şehirde Rus bayrağının göndere çekilmesi bizim Suriye yönetimine destek veren kuvvet olarak bölgede güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor. Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız” dedi.

Rus komutanın güvenliği sağlayacağız dediği Suriye sınırından ise dün Türkiye'ye ateş açıldı. Saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Son olarak Halep'teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerleri, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin flamaları ile objektiflere poz verdi.

Bölgedeki Rus askerlerinin komutanı olan Tümgeneral Andrey Volkov da kutlamalar sırasında koluna YPG arması taktı.