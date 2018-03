Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorun Kıbrıs

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği araştırma, Merkezin Direktörü ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou öncülüğünde ve Kadir Has Üniversitesi Rektörlük Asistanı Dr. Cihan Dizdaroğlu’nun katkılarıyla tamamlandı.

Kapalı uçlu 41 sorudan oluşan araştırma Türkiye’nin dünyadaki konumu, Türkiye dış politikası ve Türk-Yunan ilişkileri olmak üzere 3 temel konuya odaklanılarak gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin düzelmesi ve iki ülkenin birbirine daha çok yaklaşması için ‘Kıbrıs Sorunu’nun çözümü vurgulanıyor.

İlişkilerin düzelmesi için ‘Kıbrıs Sorunu’nun çözülmesi gerektiğini belirtenlerin oranı Türklerde yüzde 95.9, Yunan tarafında ise oran yine oldukça yüksek: yüzde 92.4... Türk elitlerinin yüzde 52.3’ü de Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünde aktif rol oynadığını düşünüyor.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL