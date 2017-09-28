Türkiye-Irak tatbikatı on ikinci gününde

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık
Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla önceki gün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler mevzi aldı. Askerler, daha sonra belirlenen hedefe taarruz tatbikatı yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.
AA