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Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri

New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif üçlü toplantı yaptı. Peşmerge'nin referandum ısrarına bölgenin 3 önemli ülkesinden de ortak tepki geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:56
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Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif üçlü toplantı yaptı.

Toplantının ardından ortak bir bildiri yayınlandı.

Bildiride "Üç bakan 25 Eylül 2017'de KBY tarafından yapılması planlanan ve Irak'ın DEAŞ karşısında güçlükle elde edilmiş kazanımları büyük risk altına atan referandumdan duydukları kaygıyı dile getirmişler; KBY'de planlanan referandumun anayasaya aykırı olduğu ve bölgede yeni çatışmalara yol açma riski taşıdığı yönünde endişelerini ifade etmişler, referanduma karşı kesin muhalefetlerini kayda geçirmişlerdir. (Üç bakan) KBY liderliğine referandumu düzenlemekten kaçınması çağrısında bulunmaya karar vermişler, referandumun Kürtler ve KBY için faydalı olmayacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda üç bakan, karşı-önlemleri eşgüdüm içinde alma konusunda mutabakata varmışlar, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları çözmek için tek yolun Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog olduğunu kabul etmiş, bu tırmanışı önlemek için Türkiye ve İran'ın desteğinin önemini vurgulamış, KBY'yi referandumdan vazgeçmeye ikna etmek için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacı belirtiş ve uluslararası topluluğa konu üzerideki çabalarını sürdürme çağrısını yinelemişlerdir."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.09.2017 20:08
Anahtar Kelimeler:
ReferandumBarzaniIrakİranTürkiyeDeaşışid
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