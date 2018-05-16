Türkiye İsrail ile yaptığı anlaşmalara dokunmuyor

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Türkiye ile İsrail arasında geçmişte imzalanmış çok sayıda kritik önemi haiz anlaşma bulunuyor. Bu bağlamda özellikle askeri anlaşmalar dikkat çekiyor. İki ülke arasında 1990'larda başlayan savunma sanayisi işbirliği sonucunda 13 proje tamamlandı.

Bazı projeler ise devam ediyor. Bu projelerden en önemlisi 54 adet F-4 savaş uçağının modernizasyonu idi. Bu projenin maliyeti 1 milyar doları aştı. 170 adet M60 tankının modernizasyonu 650 milyon dolara yapıldı.

10 İnsansız Hava Aracı Heron 188 milyon dolara İsrail’den alındı. F-4 uçaklarının hareket eden cisimleri algılamasını sağlayan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) sistemleri, 160 milyon dolara İsrail’e verildi. F-4 ve F-16 uçaklarından alınan görüntülerin yere indirilmesini sağlayan Datalink 16 projesini 120 milyon dolara İsrail yine kazandı.

Mayına karşı korumalı 'Yürüyen Kale' kara araçları ihalesini Türk BMC firması aldı. Araç, İsrail Hatehof firmasının Navigator aracı temel alınarak geliştiriliyor!

Bunun yanı sıra İsrail ile akdedilmiş çok sayıda ticari anlaşma da bulunuyor.

Terör devletiyle anlaşma mı yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü İngiltere'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını dile getirerek, "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir" dedi.

Peki, Türkiye'nin en yetkili ismi İsrail'in bir terör devleti olduğunu söylüyorsa, bir terör devletiyle yapılan onca anlaşma neden iptal edilmiyor ya da en azından askıya alınmıyor? Bu konu Salı günü TBMM Genel Kurulu'ndaki Kudüs özel gündeminde de sık sık gündeme getirildi.

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri "Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi" yönünde önerge verdi.

Önerge AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi! Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AK Parti oylarıyla reddedildi. AK Parti, İsrail ile anlaşmaya devam, dedi” şeklinde paylaştı.

İncirlik ve Kürecik kapatılsın

Bu arada Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetten İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamasını, ticari anlaşmaları askıya almasını istedi.

Tüm, şunları söyledi: "Bir taraftan Filistin'i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. ABD ve İsrail ile izlenen stratejik ortaklığı bozmadan, sadece lafla bu saldırıyı kınamak, siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri, ülkesi ABD emperyalizmine uşaklık ederek, Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yumdular. Filistin davası, insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. AKP söylediklerinde samimiyse geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajı yayınlamak yerine; bu zulüm karşısında İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma feshedilmeli, para iade edilmelidir. ABD, İsrail'e karşı İncirlik, Kürecik üsleri kapatılmalıdır."