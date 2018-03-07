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'Türkiye, KKTC'nin her zaman yanında'

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yaptı

07 Mart 2018 Çarşamba 16:37
'Türkiye, KKTC'nin her zaman yanında'

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme sonrası iki başbakan ortak açıklama yaptı. Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırm şunları söyledi:

"Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanındadır. Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün  mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır  olması lazım." Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi. Akdeniz'deki sondaj gerginliği ile ilgili konuşan Yıldırım, kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek" diye konuştu. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanKKTCYıldırım
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