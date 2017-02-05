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Türkiye, Körfez'den daha çok turist bekliyor

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 6 Şubat Pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ile BAE Ekonomi Bakanı Sultan Al Mansouri'nin eşbaşkanlıklarında geniş bir gündemle Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı düzenleneceğini söyledi.

05 Şubat 2017 Pazar 19:28
Türkiye, Körfez'den daha çok turist bekliyor
Türkiye'nin geçen Aralık ayında BAE’ye ihracatının yüzde 77 oranında arttığını hatırlatan Dizdar, şöyle devam etti: "BAE ile sağladığımız ticaret fazlası, 2016 yılında ülkemizin cari açığının kapanmasında 1.7 milyar dolar katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yüzde 36 artışla, 9 milyar doların üzerine çıkan ticaret hacmimizi 2017’de daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için, geniş bir potansiyel mevcut durumda. Yeter ki, karşılıklı olarak firmalarımıza daha uygun bir ortam sağlayabilelim." Dizdar, önümüzdeki dönemde iki ülkeden işadamları heyetlerinin katılımıyla kapsamlı bir iş forumu düzenlenmesinin öngörüldüğünü de ekledi. Turizm ilişkilerindeki hedef ile ilgili olarak Dizdar, "Elimizdeki mevcut verilere göre, 2017’nin BAE’den ülkemize yönelik turist akışı bakımından daha da iyi bir yıl olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Dizdar, Türkiye ile BAE arasında haftalık 100 uçak seferi yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti: "BAE vatandaşlarının İstanbul, Bursa, Yalova, Karadeniz bölgelerine ilgileri giderek artıyor. Bu bölgelerimizde turist olarak konaklayanların yanı sıra, gayrimenkul alıp daha yerleşik bir hayata geçenlerin sayısı da az değil. Şimdi, Türkiye’deki bilinen bu destinasyonları daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, özellikle Antalya ve Kapadokya öne çıkıyor." AA
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKörfezden Daha çok Turist BekliyorTürkiyenin Abu Dabi Büyükelçisi Can DizdarBirleşik Arap Emirlikleri (BAE)
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