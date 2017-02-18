Türkiye körfezde ne aradı, ne buldu?

Haftanın başında çıktığı Körfez turunda Erdoğan dört gün içerisinde Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a ziyaretlerde bulundu, ülkelerin liderleriyle görüştü.

Erdoğan'ın bu ziyaretlerde Türkiye kamuoyuna en çok yansıyan fotoğrafı Umre yaparken çekilmiş olan fotoğrafı olsa da, bunun dışında Ortadoğu'da ve Suriye'de dengeleri değiştiren bir fotoğraf karesinin de içinde yer almış görünüyor.



Analistlere göre ise bu fotoğrafın odak noktasında Türkiye'nin Rakka operasyonunda öncü bir rol alma isteği yer alıyor.

Zira Erdoğan ziyaret öncesinden havaalanında yaptığı açıklamada da bir süre gündemde tartışılan şu cümleyi sarf etmişti: "El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. El Bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz bölgenin DAEŞ'ten temizlenmesidir. DAEŞ'ın asıl merkezi Rakka'dır."

Erdoğan'ın Körfez ziyaretini BBC Türkçe'ye değerlendiren Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) analistlerinden Emrah Kekilli, "Körfez ziyaretinin birinci önceliği Fırat Kalkanı operasyonunun Rakka'ya doğru evrilmesi durumunda Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye profesyonel destek vermesi, bölgedeki diğer Arap gruplarının; hatta Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki grupların da operasyona kara unsuru olarak katılması ve ABD'nin hava desteği temin etmesi" dedi.

HABER MERKEZİ