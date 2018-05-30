Türkiye'nin aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir

İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi.

Kongreye İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu da katıldı ve bir selamlama konuşması yaptı.

Selamlama konuşmasında, “Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor” diyen Gazioğlu, “Ekonomide iki tane sistem vardır. Bakıyoruz kominist sistem dünyada iflas etti. Kapitalist sistemin de iyi tarafı olduğunu söyleyen kimse yok. Her konuşmacı bugün dünyada yaşanan sorunların temelinin kapitalizm olduğunu ortaya koydu. O halde Dünyada ve Türkiye'de yeni bir sistem aranıyor. Bu aranan sistem Milli Ekonomi Sistemi'dir” dedi.

Gazioğlu şöyle konuştu: “Bazı insanlar hep tenkit eder, 'bu olmaz' der ama olurunu söylemez. İşte Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor. Ben Milli Ekonomi Modeli kitabını bir talebe gibi ciddi şekilde okudum ve çok mutlu oldum. Her arkadaşımızın da bunu okumasını istiyorum. Ankara'da yapılan kitap tanıtımından sonra iki tane Milli Ekonomi Modeli kitabı aldım bir tanesini oğluma götürdüm. Oğlum İstanbul'da bir bankanın genel müdür muavini, ekonomiyle yakından ilgili olduğu için oğlum bunu mutlaka oku, bu sana çalıştığın sahada çok faydalı olacak dedim. Herkes bu kitabı bir yakınına, eşine,çocuğuna, arkadaşına versin ve mutlaka okumasını tavsiye etsin.”