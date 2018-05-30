Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992

Türkiye'nin aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir

İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresinde yaptığı konuşmada "Dünyada ve Türkiye'de yeni bir sistem aranıyor. Bu aranan sistem Milli Ekonomi Sistemi'dir” ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
Türkiye'nin aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir

İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi.

Kongreye İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu da katıldı ve bir selamlama konuşması yaptı.

Selamlama konuşmasında, Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor” diyen Gazioğlu, “Ekonomide iki tane sistem vardır. Bakıyoruz kominist sistem dünyada iflas etti. Kapitalist sistemin de iyi tarafı olduğunu söyleyen kimse yok. Her konuşmacı bugün dünyada yaşanan sorunların temelinin kapitalizm olduğunu ortaya koydu. O halde Dünyada ve Türkiye'de yeni bir sistem aranıyor. Bu aranan sistem Milli Ekonomi Sistemi'dir” dedi.

Gazioğlu şöyle konuştu: “Bazı insanlar hep tenkit eder, 'bu olmaz' der ama olurunu söylemez. İşte Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor. Ben Milli Ekonomi Modeli kitabını bir talebe gibi ciddi şekilde okudum ve çok mutlu oldum. Her arkadaşımızın da bunu okumasını istiyorum. Ankara'da yapılan kitap tanıtımından sonra iki tane Milli Ekonomi Modeli kitabı aldım bir tanesini oğluma götürdüm. Oğlum İstanbul'da bir bankanın genel müdür muavini, ekonomiyle yakından ilgili olduğu için oğlum bunu mutlaka oku, bu sana çalıştığın sahada çok faydalı olacak dedim. Herkes bu kitabı bir yakınına, eşine,çocuğuna, arkadaşına versin ve mutlaka okumasını tavsiye etsin.” 

Anahtar Kelimeler:
Millî Ekonomi ModeliHaydar BaşMehmet GazioğluIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nardalı: Ekonominin anahtarı Haydar Baş'ın elinde
Nardalı: Ekonominin anahtarı Haydar Baş'ın elinde
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Merkel: Solingen utanç vesilesidir
Merkel: Solingen utanç vesilesidir
Korsan taşımacılığa 2 yıl men cezası
Korsan taşımacılığa 2 yıl men cezası
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek
Macron'dan Le Point'a şok destek
Macron'dan Le Point'a şok destek
Antalya'da hedef 13 milyon turist
Antalya'da hedef 13 milyon turist
Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız
Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız
Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek
Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim