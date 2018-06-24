Türkiye'nin çifte seçimi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için 6 aday, milletvekili genel seçimleri için 8 siyasi parti yarıştı. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de tamamlandı. Seçimler genelde olaysız geçerken, bazı usulsüzlükler de yaşanmadı değil. Çifte pusulalı, tek zarflı seçimde yaşanan bazı gelişmeler şöyle:

Mükerrer oy girişimi

• Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisi'nin sandık görevlisi gözaltına alındı. Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu. Olayı fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.

Sandık başında enselendiler

• İstanbul Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandığa gelip okuma yazma bilmediğini iddia ederek oy kullanımı sırasında kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K.'nın kendisiyle birlikte kabine gelmelerini isteyen ancak sandık başkanının izin vermemesi üzerine çıkan tartışmada fenalaşan Hatice K. hastaneye kaldırıldı. Kadınla birlikte hastaneye gitmeyerek sandık başında kalıp görevlilere hakaret ve tehditte bulunan ve oy kullanmaya gelen vatandaşları provoke eden baba ve oğlun FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı ortaya çıktı. Olaya müdahale eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmalarının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İshak K'nın Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

• Diyarbakır'da sosyal medyada bazı kişilerin, Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlköğretim Okuluna boş zarfla girerken yakalandığına ilişkin öne sürülen haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine okuldaki sandıklara zarf getiren İlçe Seçim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler olduğu tespit edildi.

• Ağrı'da da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı.

Binlerce hasta sandığa taşındı

• Türkiye genelinde yatalak ve yaşlı hastalar ile engelliler, seyyar sandıkla evlerinde ya da okullara taşınarak oylarını kullandı.

• Çanakkale ve Kütahya'daki bazı köylerde ise geleneksel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

• Türkiye ilk kez bu seçimde seyyar sandıkla tanıştı. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, oluşturulan 'seyyar sandık' ekipleri sayesinde evlerinde oy kullandı.

• Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti.

Oy verme işlemi bir saatte bitti

• Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 14 seçmeni bulunan mahallede oy verme işlemi bir saatte tamamlandı. Sandık görevlileri, sandığı açıp oy sayımını gerçekleştirmek için saat 17.00'yi bekledi.

Seçimlere müdahale girişimindeki 10 yabancı enselendi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

Suruç'ta hile teşebbüsü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul bahçesine girmeye çalışan iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde, oy pusulaları bulundu. İçerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, Bilgi İlk ve Ortaokulunun bahçesine girmek istedi. Çevrede önlem alan polis, araçla içeri girilmemesi konusunda uyardı. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp devam etmek isteyen şüpheliler, havaya ateş açılması sonucu durduruldu. Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçleri ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra araçta yaptıkları incelemede mühürlü oy pusulaları tespit etti. Araçta bulunan iki kişinin yanı sıra olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan yine Suruç'ta Suruç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullanan iki grup arasında tartışma çıktı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine sevk edilen ve ayaklarından hafif yaralandığı belirtilen iki kişi, tedavi altına alındı. HABER MERKEZİ