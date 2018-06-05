Türkiye'nin en değerli markası THY

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle 'Türkiye'nin en değerli markası' Türk Hava Yolları oldu. İkinci sırayı 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Telekom alırken, üçüncü sırada 1.8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell yer aldı.

Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sıraya yerleşti. Söz konusu dönemde Ziraat Bankasının marka değeri yüzde 9'luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankasını, 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan takip etti. En değerli 100 markanın toplam değeri 27.5 milyar dolar...

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ülke sıralamasında Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı. HABER MERKEZİ