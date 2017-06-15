'Türkiye'nin garantörlüğü KKTC için vazgeçilmez'

AHMET SAFA TERZİ

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci AB temsilcilerinin katılımıyla 28 Haziran Çarşamba günü Cenevre’de başlayacak 5’li Kıbrıs Konferansı öncesinde 'Güvenlik ve Garantiler' konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yürütülmekte olan müzakerelerin bir anlaşma ile sonuçlanmasını arzuladıklarını, ancak bu durumda dahi Kıbrıs Türk halkı için güvenlik ve garanti konusunun önemini yitirmeyeceğini kaydetti.



Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, adada geçmişte yaşanan acılar ile özelde Kıbrıs adası genelde de yakın coğrafyadaki güvensizlik ortamının Türkiye’nin ada üzerindeki etkin ve fiili garantisinin devamını gerektirdiğini belirtti. Ertuğruloğlu, şunları kaydetti: "Kıbrıs Türk halkı sadece Türkiye’nin garantörlüğüne güvenmektedir. Bu konuda önemsenmesi gereken husus da, halkımızın bu hassasiyeti olmalıdır.



Mevcut garanti sistemi sulandırılmadan günün koşullarına uyarlanabilir ancak iki taraf arasında olası bir uzlaşıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının devamı ve Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının korunmasının önemi hiçbir zaman yadsınamaz. Garantörlük sisteminin etkin olabilmesi için Anavatan Türkiye’nin tek başına müdahale hakkını ve bunun fiili olarak bir anlam ifade etmesi için ise adada fiilen asker bulundurma hakkını koruması gerekmektedir."