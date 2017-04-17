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Türkiye'nin gündemi referandum oldu

Türkiye tarihine damgasını vuran referandum 2 bin 839 habere konu olarak Türkiye gündemini belirledi.

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Türkiye'nin gündemi referandum oldu
Türkiye tarihine damgasını vuran referandum 2 bin 839 habere konu olarak Türkiye gündemini belirledi. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ön gören Anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Sandıktan 'Evet' sonucu çıktı. Medya takip kuruluşu Ajans Press, referandumun medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in medya araştırmasına göre Türkiye tarihine damgasını vuran referandum dün 2 bin 839 habere konu olarak Türkiye gündemini belirledi. Referandum konulu haber içerikleri incelendiğinde ise en çok konuşulan liderin Erdoğan olduğu saptandı. Araştırmada Anayasa ve Anayasa değişikliği 3 bin 617 haberle konuşulurken, halk oylaması konulu bin 362, cumhurbaşkanlığı sistemi konulu 216, başkanlık konulu 190, sistem ve rejim değişikliğini konu alan 138 haber yapıldığı tespit edildi.
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