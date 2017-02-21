Türkiye'nin hamlesi DEAŞ'ı fena vurdu!

DEAŞ'ın 2014 yılında 1,9 milyar dolar olarak hesaplanan yıllık geliri 2016 sonunda 870 milyon dolara düştü. DEAŞ'ın 'zekat' olarak topladığı gelir 2014'te 400 ila 800 milyon dolarken, Cerablus'un kurtarılmasının ardından 200- 400 milyon dolara geriledi.

Örgütün yağmalama, el koyma ve kestiği cezalardan elde ettiği gelir 2014'te 1 milyar dolara yaklaşırken, 2016'da 110 milyon dolara geriledi. DEAŞ 2016 kasım ayı itibariyle Irak'ta kontrol ettiği toprakların yüzde 62'sini, Suriye'deki topraklarının ise yüzde 30'unu kaybetti.



AA