Türkiye'nin kronik derdi: İŞSİZLİK

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2016 dönemine ait işgücü ve işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde Aralık 2015'e göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. Kasım 2016'da işsizlik oranı yüzde 12.1, Ekim'de yüzde 11.8 idi.

Geçen yıl en düşük issizlik oranı yüzde 9.3 ile Nisanda görülmüştü. İşsizlik oranı ise 1.9 puanlık artış ile yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.2 puanlık artış ile yüzde 14.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.8 puanlık artış ile yüzde 24 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.9 puanlık artış ile yüzde 12.9 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Aralık döneminde yüzde 12.7 ile küresel finansal krizin yaşandığı 2010 yılı Mart dönemindeki yüzde 12.8'den sonra en yüksek düzeyine tırmandı. Ak Parti iktidarı döneminde en yüksek işsizlik oranı 2009 yılının sonunda yüzde 13.1 ile, en düşük issizlik oranı ise 20122nin sonunda yüzde 8.4 ile görüldü.

Tarımda çalışan sayısı bile azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık azalış ile yüzde 45.1 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.4’ü tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 54.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.5 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

'İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsayan işgücü' ise 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 51.6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 71.5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32.2 olarak gerçekleşti.

Sigortasız çalışanların sayısı artıyor!

TÜİK verilerinin ortaya koyduğu sıkıntılı bir durumu da kayıtdışı çalışan sayısının artması teşkil ediyor. Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 32.7 olarak gerçekleşti.

Kadınların işgücüne katılım oranı düşük

TÜİK'e göre Türkiye'de 15 yaş ve daha yukarı yaşta 59 milyon 146 vatandaşımız bulunuyor. Bunların 29 milyon 240 bini erkek, 29 milyon 905 bini kadın... Bu yaş diliminde kadınların sayısı erkeklerden fazla! Erkeklerin 18 milyon 561 bini, bir başka ifadeyle yüzde 63.5'i; kadınların ise 8 milyon 108 bini, yani yüzde 27.1'i bir işte çalışıyor.

29 milyon 905 bin kadından 9 milyon 619 bini işgücüne dahil olmuş durumda. Bir başka çarpıcı veri ise 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta erkeklerde işsizlik oranı yüzde 21.3 iken, kadınlarda bu oran yüzde 28.8... Genç erkeklerin yüzde 15.4'ü, genç kadınların ise yüzde 34.54'ü ne eğitimde, ne de istihdamda yer alıyor!

İşsiz sayısında cumhuriyet tarihi rekoru

1923-1938 Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar geçen dönemin işsizlik ortalaması yüzde 4.24, 1938-1945 İkinci Dünya Savaşı dönemini de kapsayan Tek Parti dönemin işsizlik ortalaması ise yüzde 2.86, 1950-1960 arasını kapsayan Menderes döneminde ise işsizlik ortalaması yüzde 2.75 idi.

Süleyman Demirel'in başbakan olduğu 1965-1971 arasında ise ortalama işsizlik yüzde 4.33 olarak gerçekleşti. 1978 OPEC'in Batı ülkelerine petrol ambargosu uygulamasıyla patlak veren 1978 petrol krizi sırasında işsizlik cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 10.1 ile çift haneyi gördü. 1980-1990 Turgut Özal'ın damgasını vurduğu yıllardı. İşsizlik ortalaması yüzde 7.86 idi. İktidarın sık sık el değiştirdiği 1990'lı yıllarda ise işsizlik ortalaması yüzde 7.58 idi.

2001 yılında Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadı.

İşsizlik oranı yüzde 8.4'e yükseldi. 2002 yılında kriz sonrası yapılan genel seçimlerde Ak Parti tek başına iktidar oldu. 2002 yılında işsizlik 24 yıl sonra yeniden çift haneli rakama yükseldi ve yüzde 10.3 oldu. 2008 küresel krizi Türkiye’yi de etkiledi ve işsizlik oranı yüzde 11’e çıktı. Mart 2009'da işsizlik yüzde 15.8'e ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Mart 2009 döneminde Mart 2008'e göre işsizlik 1 milyon 244 bin kişi artarak 3 milyon 776 bin kişi olmuştu. Aralık 2016'daki işsiz sayısının 3 milyon 872 bin kişi olduğu dikkate alındığında, Aralık 2016 verisinin işsiz sayısı açısından Mart 2009'dan yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Uzmanlar işsiz sayısı açısından bunun cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu kaydediyor.