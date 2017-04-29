Türkiye'nin yeni obüsü 'Yavuz' geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri nin Fırat Kalkanı Harekatı 'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, yaptığı açıklamada, 9-12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'17) için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Fuarda, müşterileriyle ve teknolojik iş birliği yapmayı planladıkları firmalarla çeşitli görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Taşkın, geleneksel ürünlerinin yanı sıra yeni geliştirilen ve son dönemde kullanıma sunulan 4 ürünü IDEF'te sergileyeceklerini bildirdi. Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor.

Tüm mühimmatları atabiliyor