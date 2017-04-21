Türkiye nüfusunun 23 milyonu çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye toplam nüfusu 2016 sonu itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 891 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935'te toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2008'de yüzde 31.5'ine, 2016'da ise yüzde 28.7'sine geriledi. Dünya nüfusunun ise 2016'da yüzde 30.3'ünü çocuk nüfus oluşturdu.

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise sırasıyla yüzde 56 ile Nijer, yüzde 55.3 ile Uganda ve yüzde 54 ile Mali oldu. Türkiye yüzde 28.7'lik çocuk nüfus oranıyla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 96. ülke olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye nüfusunun yüzde 28.7'si çocuk

2016'da en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 47 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 46.8 ile Şırnak ve yüzde 44.5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17.6 ile Tunceli, yüzde 18.8 ile Edirne ve yüzde 19.2 ile Kırklareli olarak belirlendi.

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri 2016'da Yusuf, Eymen ve Ömer, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Son 17 yılda doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler kız isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

Net okullaşma oranı yükseldi

Ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 2015-2016 öğretim yılında yüzde 79.8 iken, bu oran 2016-2017 öğretim yılında yüzde 82.5'ye yükseldi. Net okullaşma oranı cinsiyet açısından karşılaştırıldığında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü. Ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının net okullaşma oranının 2016-2017 öğretim yılında en yüksek olduğu il, yüzde 100 ile Rize olarak kayıtlara geçti.

Bu ili yüzde 98.2 ile Isparta ve yüzde 97.7 ile Artvin izledi. Net okullaşma oranının en düşük olduğu il ise yüzde 46.7 ile Muş olurken, bu ili yüzde 50.9 ile Ağrı ve yüzde 53.2 ile Bitlis takip etti. Milli eğitim istatistikleri 2016-2017 öğretim yılı sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 17 milyon 319 bin 433 olarak hesaplandı. Bunların yüzde 51.7'si erkek, yüzde 48.3'ü ise kız öğrencilerden oluştu.

Eğitim masrafları en büyük sorun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise 2016'da eğitim hizmetleriyle ilgili en fazla sorun eğitim masraflarında yaşandı. Devlet okullarında eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 37.1 iken özel okullarda yüzde 58.8 oldu.

Devlet okullarında 2016'da eğitim hizmetleriyle ilgili en az sorun yüzde 7.6 ile kayıt işlemlerinde yaşanırken, özel okullarda yüzde 4.2 ile okulların ısınma, temizlik gibi koşullarında görüldü.

En fazla verilen ceza azarlama

Aile yapısı araştırmasına göre geçen yıl anne veya babaların çocuklarına verdikleri cezanın yüzde 72.6 ile azarlama olduğu görüldü. Bunu, yüzde 48.7 ile internetin yasaklanması ve yüzde 40.8 ile televizyon izlenmesine izin verilmemesi cezaları izledi. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri en az ceza ise yüzde 8.9 ile odaya kapatma oldu.

Bunu yüzde 14.2 ile harçlığını kesme ve yüzde 14.3 ile arkadaşları ile görüştürmeme cezaları takip etti. En fazla ceza verme nedeni yüzde 65.9 ile çocuğun eğitimini ihmal etmesi olarak beyan edilirken, bunu yüzde 46 ile çocuğun internette ve bilgisayarda çok fazla oyun oynaması, yüzde 33.3 ile kendi bakımını yapmaması ve odasını toplama gibi görevlerini yerine getirmemesi konuları izledi.

Ceza vermede oranı en düşük nedenler ise sırasıyla yüzde 9.2 ile kılık kıyafet tarzı, yüzde 10 ile ölçüsüz para harcaması ve yüzde 10.5 ile eve geç gelmesi olarak kayıtlara geçti.