Türkiye PKK'yı vurdu, ABD telaşlandı

Ortadoğu'daki kaosu fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK, Peşmerge Lideri Barzani'nin denetimindeki bölgede Kandil'den sonra yine Barzani'nin yönettiği Sincar (Şengal) bölgesine de yerleşmeye çalışıyor. Türkiye, Suriye ve Irak sınırının bileştiği noktada yer alan Sincar son derece stratejik bir konumda yer alıyor.

Terör örgütünün bölgeye yerleşmesine müsade edilmeyeceğini ifade eden Türkiye ise ilk kez PKK'nın Sincar'daki 'in'lerini vurdu. Sincar ile yetinmeyen Türk savaş uçakları, PKK'nın kolu YPG/PYD'ye ait Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'ndaki terör yuvalarını da hedef aldı.

70 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Harekâtta, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu vurgulanan açıklamada "Çeşitli kaynaklardan hava harekâtı sonrasında bölücü terör örgütüne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği, Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu Karaçok'ta ise 30 civarında bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.

PKK ve PYD/YPG müttefikmiş

Türkiye terör örgütüne ağır bir darbe indirirken, PKK'nın yanı sıra PYD/YPG'ye hamilik yapan ABD'den tepki gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin düzenlediği hava harekâtından dolayı 'derin kaygı' duyduklarını söyledi. Toner, "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de salı günü düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ABD ya da DEAŞ'a karşı koalisyonla yeterli koordinasyon sağlanmamıştır" dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Türkiye'nin operasyonları konusunda ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterli bir şekilde koordine edilmediği gerekçesiyle "Türkiye'ye kaygılarını dile getirdiklerini" açıkladı.

Türkiye'nin operasyonuna ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da tepki gösterdi. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway "Türkiye müttefiklerimizi vurdu" dedi.

Galloway, "Türkiye'nin gün içerisinde kuzey Suriye ve Irak'ta ABD ve daha geniş anlamda DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterince koordinasyon yapmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları konusunda son derece kaygılıyız. Kaygılarımızı Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadı ve DEAŞ ile mücadelede Peşmergeler de dahil müttefik kuvvetlerimizin talihsizce hayatını kaybetmesine yol açtı" dedi.

Galloway, "Amerikan subaylarının PYD/PKK'lılar ile Türkiye'nin Karaçok bölgesinde vurduğu alanları incelemeye katıldığı" iddialarına yönelik soruya ise cevap vermedi. TSK'nın hava harekâtına Peşmerge lideri Barzani'nin de eleştirmesi dikkat çekti.

PKK'nın Sincar'daki varlığı Yezidileri de tehdit ediyor

Yezidi yöneticiler, Sincar Dağı ve çevresinden çekilmesi yönünde terör örgütü PKK'ya yaptıkları çağrının dikkate alınmadığını belirterek, örgütün Yezidilerin güvenliği için tehdit unsuru olduğunu ifade ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisindeki Yezidi milletvekili Şeyh Şamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'ın yeniden bir savaş alanına dönmemesi için PKK'ya bölgeden çekilmesi yönünde defalarca çağrıda bulunduklarını belirtti.

Irak meclisindeki Yezidi milletvekili Viyan Dahil ise "Sincar halkının geleceklerini düşünüp, PKK'nın bölgede kalmasının kendilerine daha çok zarar vereceğini iyi bilmeleri gerekiyor" dedi. Sincar'ın yüzde 80'ini Yezidiler teşkil ediyor.





SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL