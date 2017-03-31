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'Türkiye planlarından vazgeçti’

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğunu yazdı.

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'Türkiye planlarından vazgeçti’

Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ağırlıklı olarak Suriye meselesi konuşuldu. Sırasıyla Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Amerikalı bakandan ülkesinin terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye desteği kesmesi istendi.

'Türkiye planlarından vazgeçti’

Öte yandan Tillerson'un Ankara ziyaretinden sonra batı basınında dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasının ardından ilişkileri yeniden ayarlamayı uman Ankara'da da diplomatlar, ziyareti hayal kırıklığı olarak niteledi.

İngiliz gazetesinin haberi şu şekilde devam etti: Terör örgütü YPG öncülüğünde kurulan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DGS) sözcülerinden Talal Sello 'ABD, Rakka operasyonunda Türkiye'ye de rol verilmesini önerdi, biz de reddettik. Sonunda bizim önerimiz kabul edildi' diyor. Bu kararla etrafı sarılan Türkiye, Çarşamba günü Fırat Kalkanı operasyonunu sonlandırdı, dolayısıyla Rakka'nın ve Münbiç'in kontrolünü ele geçirerek, Suriye'nin kuzeyinde 5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge yaratma planından da vazgeçmiş oldu.

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