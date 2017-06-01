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Türkiye rekabet liginde geri kaldı

İsviçre merkezli Business School IMD tarafından her yıl yayınlananan “dünya rekabet gücü” reytinginde birinci Hong Kong (Çin) oldu

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Türkiye rekabet liginde geri kaldı
Hong Kong'dan sonra dünyanın en rekabetçi ülkeleri sıralamasında İsviçre, Singapur, ABD ve Hollanda geliyor. Rekabet gücünde Türkiye dikkat çekici bir oranda geriledi. 2016’da 38’inci sırada olan Türkiye, bu yıl 47’inci sırada kendine yer bulabildi. Geçen yıl 44’üncü sıraya yükselerek umut vaat eden Rusya, bu yıl iki basamak geriledi ve 46’ın sıraya indi.

Bu, Rusya’nın 2012’den beri aldığı en kötü sonuç. Türkiye ise, geçen yıl Rusya’nın çok üstünde olmasında rağmen bu yıl altına inerek büyük kayıp yaşadı. MEHMET KELEŞ

 
 
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Türkiye Rekabet Liginde Geri Kaldı
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