Türkiye rotayı yeniden AB'ye kırdı!

Türkiye referandum sürecinde kopma noktasına gelen Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini yeniden canlandırma çabası içine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Brüksel'e yaptığı ziyaretle bu yönde son dönemlerin en somut adımı atıldı. Ancak Brüksel'den Ankara'nın istediği mesajlar gelmiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Almanya'da konuşan Juncker, “Türkiye bir gün AB’ye üye olacak mı onu bilmiyorum” dedi.



Ankara’nın reformları uygulama ve Avrupa’ya yaklaşmak için ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de dikkat çekerek "Kendisine eğer idam cezasını geri getirirseniz bu işi sonlandırma zamanı demektir dedim” dedi.

Referandum gerginliği geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra, "Avrupa Birliği üyelik sürecine yeni ve pozitif bir ivme kazandırılması hususunda kendileriyle olumlu bir görüşme yaptık. Referandum sürecinde yaşananların geride bırakılması gerekiyor. Artık yeni bir süreci başlatma temennisi AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker tarafından da gündeme getirildi. Şu anda kendilerinden bu yaptıkları çalışmaya yönelik biz 12 aylık takvim aldık. Bu takvim üzerinde dışişleri ve AB bakanlıklarımızla bir çalışma yapacağız ve adımları atacağız” açıklaması yapmıştı.

12 aylık takvimde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “12 aylık takvim aldık” sözlerinin ayrıntıları da belli oldu. Bir yıllık takvim, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, vize serbestisinin sağlanması, Terörle Mücadele Kanunu’nun değiştirilmesi, mülteciler konusunda 18 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşmanın yürütülmesi, siyasi, enerji ve ekonomi diyalog toplantıları yapılması gibi hususları içeriyor.

‘AB hedefinden vazgeçmedik’

Çankaya Köşkü’nde yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, “Türkiye'nin esas amacı AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, AB ile ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirmektir. Bu çerçevede; Türkiye, AB ile başka konuları konuşurken, bu ikili konular konuşulabilir. Esas mesele, fasılların açılmasıdır. Bu konuda Türkiye, bir çifte standartla karşı karşıya kalmayı asla arzu etmez. Fasıllar açılarak, müzakere sürecinin devam etmesinin sağlanması; Sayın Cumhurbaşkanımızın Brüksel ziyaretinde bu konu bir kere daha vurgulanmıştır. Bir takvim ortaya çıkmış görülüyor; ancak bu karşılıklı olarak Türkiye'nin AB ile önümüzdeki dönemde geliştireceği ilişkilerde hangi konular öncelikli olarak ele alınacak, bunların çalışmasını Türk tarafı yapacaktır. Çalışmaları yaptıktan sonra AB'li yetkililerle bunlar müzakere edilecek; ama başka konuları gündeme alıyoruz, diye AB'nin tam üyelik perspektifinden vazgeçiyor olamayız. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin ana rotasını fasılların açılması oluşturacaktır” şeklinde konuşmuştu.

MGK da AB ile devam dedi

Avrupa Birliği konusunda Ankara'nın yeniden harekete geçmesinin bir yansıması da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında oldu. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda konu ele alındı.

Yaklaşık 4.5 saat süren MGK'nın ardından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, tam üyelik hedefi doğrultusunda; vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir" denildi.