Türkiye sözde, teröristler özde müttefik!

ABD'nin terörle mücadele kapsamında attığı adımlar sözde müttefikler ABD ve Rusya'yı telaşlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok dağı bölgelerine düzenlediği hava harekâtına ABD'den sonra Rusya'dan da tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gennadiy Gatilov, "Türkiye'nin eylemleri konusunda bizi bilgilendirip bilgilendirmediğini bilmiyorum. Fakat bunun gibi onaysız düzenlenen her askeri operasyon bölgedeki genel duruma ve müzakere sürecine olumsuz etki ediyor" dedi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da, "Suriye'deki askeri faaliyetlerin yönetilmesi amacıyla çok kademeli idare sistemi kuruldu. Bu, Rusya'nın Hmeymim üssünden Suriye hava sahasının tamamını kontrol etmesine imkân sunuyor" şeklinde konuştu.

Ruslar kabul etmiyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden de Türkiye'ye tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bize gelen mesajlara göre, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Türkiye Hava Kuvvetleri'nin uçakları Türkiye ile sınırda yer alan Irak ve Suriye'nin bölgelerine ateş açtılar. Türk tarafının açıklamalarına göre, hedef olarak PKK birlikleri ve Suriye Demokratik Birlikleri oldu.

70 Kürt teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bu tür adımlar Moskova'yı ciddi şekilde endişelendiriyor. Söz konusu Türk askerlerinin karada gerçekten IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı gelen Kürt birliklerine karşı eylemleridir. Irak ve Suriye'de savaş henüz tamamlanmamışken bu tür eylemler terör karşıtı güçlerin birleşmesine neden olmuyor, hatta zaten zor olan durumu daha da zorlaştırıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin yasaları görmezden gelerek egemen bir ülkeye ateş açması da endişe uyandırıyor. Devletlerarası ilişkileri ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda tüm tarafları dikkatli olmaya davet ediyoruz. Siyasi açıdan uzak görüşlü olunması ve dikkatleri bugünün en önemli hedefi IŞİD ve El Nusra'ya karşı gelmeye çevirmek gerek" denildi.

ABD askerleri terörist başlarıyla dayanışma pozunda

ABD ise Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı hedef almasının ardından 'müttefiklerimiz' vuruldu açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra bölgedeki Amerikan askerleri terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde vurulan Karaçok bölgesini ziyaret etti. ABD'lilerle terör örgütünün elebaşları eşlik etti.

Terör örgütü Suriye Yapılanması Silahlı Kanat sorumlusu Ferhat Abdi Şahin, HPG sözde Özel Kuvvetler sorumlu Şahin Cilo ve YPG Üçlü Yürütme Kurulu Üyesi, YPG Basın Sözcüsü Redur Halil olduğu tespit edildi.

YPG uçuşa yasak bölge istedi

Öteyandan ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü PYD/YPG ise Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgenin oluşturulması çağrısında bulundu.

YPG'nin açıklamasında, "Sadece Suriye kuzeyinin uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmesi, YPG'ye özgürce ülkeyi korumakta yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin asıl müttefiki terör örgütleri

ABD'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG ile yakın ilişki içinde olduğunu bölgedeki kaynaklar da doğruluyor. DEAŞ’la mücadele kapsamında ABD’nin sadece havadan değil karadan da destek verdiği, YPG içerisinde savaşan çok sayıda ABD'linin olduğu bilindiğini vurgulayan kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanın başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, “ABD ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım" şeklindeki sözlerine dikkat çekmekte.

YPG'nin Rakka'yı ele geçirmeye yönelik saldırısında YPG’li teröristler ile Amerikan askerleri beraber hareket ettikleri vurgulanırken Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren YPG'nin yabancı militanlarının bölgedeki etnik temizlik çalışmalarını sürdüren örgütün ABD ve diğer Batılı ülkeler ile iletişimini de sağladığı ifade edilmekte.

Suriye’deki Rakka operasyonu sırasında Amerikan askerleri PYD-YPG arması taktığını hatırlatan kaynaklar. ABD’nin, PYD/YPG’ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin de ortaya çıktığını vurgulamakta.

Daha önce ABD ordusunda görev yapmış birçok eski askerin Suriye kuzeyinde PYD/YPG ile beraber hareket ettiği kaydedilirken Halep’teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerlerin komutanının da, koluna terör örgütü YPG arması takarak objektiflere poz verdiğine de dikkat çekildi.

Çoğu Amerikalı 8 bin yabancı askerin ise PYD'ye katıldığı tespit edilirken bu gelişmeyle ABD ile PKK arasındaki ilişki belgelendiği vurgulandı. IŞİD'le savaşmak için Suriye'de YPG'ye katılan İngilizler Jamie Read ve James Hughes, ailelerini ziyaret etmek amacıyla ülkelerine döndüğü de hatırlatıldı.

ERSAN İLTER/İSTANBUL